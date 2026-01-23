За його словами, поточна кампанія стане останньою у кар'єрі футболіста. Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо у коментарі 24 каналу розповів, чи варто Ярмоленку завершити виступи.
Що сказав Сабо про Ярмоленка?
Сабо заявив, що Ярмоленко варто завершити кар'єру та почати розвиватися у тренерській діяльності.
У нього не йде гра, а також він не міг порозумітися з Олександром Шовковським, тому треба поставити крапку та піти навчатися на тренера, або стати помічником якогось хорошого спеціаліста, і тоді рухатися далі. Все залежить від нього,
– сказав Сабо.
Відзначимо, що раніше Мирон Маркевич прокоментував слова Ярмоленка про завершення кар'єри. Екстренер Металіста, Дніпра та Карпат, що Андрій сам відчуває, що йому робити.
"Ярмоленко багато дав Динамо і футболу взагалі, але це доля кожного футболіста, що рано чи пізно доведеться завершити кар'єру. Я думаю, що це правильне рішення", – висловився фахівець.
Як склалася кар'єра Ярмоленка?
36-річний вінгер є вихованцем чернігівської Десни. З 2006 по 2017 рік він виступав за київське Динамо.
У 2017 році Ярмоленко перебрався у дортмундську Боруссію, а вже через рік приєднався до лондонського Вест Хема. З 2022 по 2023 рік він грав в Аль-Айні з ОАЕ.
У червні 2023 року Андрій повернувся до київського клубу, а у сезоні 2024/2025 допоміг "біло-синім" стати чемпіонами України.
Всього у складі киян футболіст зіграв 431 матчів, у яких відзначився 161 забитим м'ячем.