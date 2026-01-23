За його словами, поточна кампанія стане останньою у кар'єрі футболіста. Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо у коментарі 24 каналу розповів, чи варто Ярмоленку завершити виступи.

Читайте також "Найгірший тренер в кар'єрі": Ярмоленко дав оцінку наставнику Динамо

Що сказав Сабо про Ярмоленка?

Сабо заявив, що Ярмоленко варто завершити кар'єру та почати розвиватися у тренерській діяльності.

У нього не йде гра, а також він не міг порозумітися з Олександром Шовковським, тому треба поставити крапку та піти навчатися на тренера, або стати помічником якогось хорошого спеціаліста, і тоді рухатися далі. Все залежить від нього,

– сказав Сабо.

Відзначимо, що раніше Мирон Маркевич прокоментував слова Ярмоленка про завершення кар'єри. Екстренер Металіста, Дніпра та Карпат, що Андрій сам відчуває, що йому робити.

"Ярмоленко багато дав Динамо і футболу взагалі, але це доля кожного футболіста, що рано чи пізно доведеться завершити кар'єру. Я думаю, що це правильне рішення", – висловився фахівець.

Як склалася кар'єра Ярмоленка?