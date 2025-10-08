Динамо не змогло виграти 4 матчі поспіль, а непросту ситуацію у команді підігріває конфлікт тренера киян Олександра Шовковського та футболіста Андрія Ярмоленка. Про ситуацію у Динамо розповідає 24 Канал.

Які результати Динамо останнім часом?

Динамо вилетіло від кіпрського Пафоса у кваліфікації Ліги чемпіонів-2025/2026. А вже згодом "біло-сині" поступилися Маккабі Тель-Авів у плей-оф відбору Ліги Європи та спустилися до Ліги конференцій.

Проте невдача київського клубу в єврокубках сталася влітку – у чемпіонаті підопічні Олександра Шовковського стартували з чотирьох перемог поспіль. Проте перші проблеми "біло-синіх" в УПЛ розпочалися восени.

Динамо втратило комфортне лідерство в УПЛ і дозволило Шахтарю вийти на перше місце. Кияни лідирували зі значним відривом від "гірників", які є їх головним конкурентом у боротьбі за чемпіонство.

Спочатку Динамо втратило перемогу у матчі проти Оболоні (2:2), пропустивши гол на останніх хвилинах, а у наступному турі за сценарієм попередньої гри зіграли внічию з Олександрією (2:2).

Далі у Львові Динамо втратило перемогу у матчі проти Карпат на останніх хвилинах – 3:3, а минулими вихідними зіграли внічию з Металістом 1925 – 1:1. Поміж тим киян програли Крістал Пелес (0:2) на старті Ліги конференцій 2025/2026.

Що відбувається у роздягальні Динамо?

Часті невдалі результати на футбольному полі можуть впливати на настрій команди у роздягальні. Зокрема, може зникати довіра до головного тренера, а лідери та досвідчені гравці починають висловлювати незадоволення.

Ще влітку у ЗМІ почали говорити про конфлікт між Олександром Шовковським та Андрієм Ярмоленком. Вперше про це сказав у своїй програмі на ютуб-каналі BurBuzz блогер та інсайдер Ігор Бурбас.

Тоді з'явилась інформація, що Шовковський вигнав Ярмоленка з тренування перед другим матчем із Пафосом у відборі Ліги чемпіонів-2025/2026. Нібито головному тренеру Динамо не сподобався підхід ветерана команди до підготовки.

Згодом Шовковський та Ярмоленко прокоментували чутки, заявивши, що ніякого конфлікту між ними немає. Ймовірно, головний тренер киян та футболіст вирішили, не виносити проблему на загал.

Проте минулими вихідними чутки про конфлікт між Шовковським та Ярмоленком в Динамо отримали нове життя. Ярмоленко був відсутній у заявці команди на нічийний матч з Металістом 1925.

Звісно, що у головного тренера запитали на пресконференції про відсутність такої важливої фігури для команди, як Ярмоленко. Відповідь Шовковського здивувала та ймовірно підтвердила конфлікт з футболістом.

Це треба запитати у самого Андрія. Після матчу з Крістал Пелес він підійшов, сказав, що у нього сімейні проблеми, і вимушено залишив розташування команди,

– сказав Шовковський.

Відзначимо, що блогер та журналіст Ігор Циганик на своєму ютуб-каналі у програмі "Циганик.Live" поділився інформацією щодо Олександра Шовковського та Андрія Ярмоленка.

Конфлікт є й існує вже певний період. Про це вже всі знають. Це секрет Полішинеля,

– розповів Циганик.

Окрім того, Циганик висловився про відсутність Ярмоленка на матчі з Металістом 1925. Блогер розповів, що після матчу з Крістал Пелес футболіст не повернувся в Україну.

"Наскільки я розумію, у нього певна сімейна проблема, яку потрібно вирішити. Президент клубу Ігор Суркіс був у курсі цієї ситуації, і з ним Ярмоленко проговорив цей момент", – додав Циганик.

Варто згадати, що Андрій Ярмоленко емоційно висловлював претензії у бік лави запасних під час матчу Крістал Пелес, після того, як його замінили на 67-й хвилині. Кому були адресовані слова невідомо.

Що про конфлікт у Динамо говорять експерти?

Екстренер Металіста та Дніпра Мирон Маркевич говорив про ситуацію в Динамо, зокрема, ймовірний конфлікт між Андрієм Ярмоленком та Олександром Шовковським.

Мені складно це коментувати, не знаючи всієї ситуації зсередини. Знову ж таки, на мій погляд, щось там не гаразд всередині колективу, раз таке відбувається,

– сказав Маркевич для Sport.ua.

Журналіст та блогер Віктор Вацко у власній програмі на ютуб-каналі Вацко.Live висловився про конфлікт між головним тренером Динамо та футболістом.

"Останні слова Шовковського свідчить про те, що тренер більше не розраховує на Андрія Ярмоленка. Подібна ситуація показує, що в роздягальні Динамо не все гаразд, а відповідальність за це лежить на головному тренері та його штабі", – зазначив Вацко.

Окрім того, легенда Динамо Йожеф Сабо розповів "Українському футболу", що потрібно робити, аби вирішити суперечки між Ярмоленком та Шовковським.

"Потрібно, щоб Саша розбирався, а найкраще – президент Ігор Суркіс. Це ненормально. Я так думаю, що в команді є гравці, які підтримують Ярмоленка, а є такі, що за Шовковського. Жахливо, якщо таке відбувається в колективі. Терміново потрібно щось робити, щоб налагодити стосунки в команді й уникнути розділення. Вихід? Примирити колектив. Можна йти по жорстких рішеннях – або міняти Шовковського на іншого тренера, або звільнити Ярмоленка, чи щоб він сам якось пішов… Але найкраще – це всім разом зібратися, обговорити ситуацію та знайти можливість працювати на успіх команди спільно" – сказав Сабо.

Що чекає Динамо далі?