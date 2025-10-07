Зокрема, це бізнесмени, які мають частину акції або навіть є президентами клубів. 24 канал розповідає про те, хто з впливових людей володіє часткою у футбольних клубах України та Європи.

Рінат Ахметов (Шахтар Донецьк)

Рінат Ахметов / Фото Шахтар Донецьк

Рінат Ахметов – один з найвпливовіших бізнесменів в Україні. Олігарх є президентом та власником футбольного клубу донецький Шахтар, який дістався йому у 90-х роках та став грандом вітчизняного футболу.

У 1995 році в Донецьку під час матчу Шахтар – Таврія стався вибух, внаслідок якого загинув попередній власник "гірників" Ахать Брагін. А вже у 1996 році Рінат Ахметов став президентом клубу.

За ініціативи Ахметова була створена академія Шахтаря у 1999 році, яка повинна була займатися вихованням молодих футболістів. Бізнесмен інвестував у донецький клуб значні кошти.

Відзначимо, що у 2009 році за ініціативи Ахметова для Шахтаря було побудовано новий стадіон – "Донбас Арена". Пізніше її визнали найкращою ареною на Євро-2012, який відбувся в Україні та Польщі.

Шахтар з Рінатом Ахметовим став обличчям України на європейській арені, а також символом регіону. Наразі "гірники" базуються у Львові через повномасштабне вторгнення Росії.

Ігор Суркіс (Динамо Київ)

Ігор Суркіс / Фото Getty Images

У 1993 році Григорій Суркіс врятував Динамо від фінансового краху, інвестувавши кошти, а також викупив контрольний пакет акцій, фактично заволодівши клубом. Згодом його замінив молодший брат Ігор Суркіс.

Ігор Суркіс – український бізнесмен, який володіє Динамо. Він був віцепрезидентом, а у 2002 році очолив клуб після того, як його брат Григорій Суркіс вирішив піти у політику.

Суркіс інвестував кошти в оновлення тренувальних баз Динамо, а також в молодіжні академії клубу, що збирає талановитих футболістів з усієї України.

Окрім того, "біло-сині", як і Шахтар є обличчям країни на європейській арені. Кияни також кожного сезону змагаються за найвищі місця у вітчизняному чемпіонаті.

Геннадій Буткевич (Полісся Житомир)

Геннадій Буткевич / Фото Полісся Житомир

Геннадій Буткевич – український бізнесмен, співвласник АТБ-Маркет, засновник BGV Group Management, а також президент футбольного клубу Полісся. Підприємець у 2018 році придбав контрольний пакет акцій житомирського клубу.

"Вовки" почали стрімко розвиватися під керівництвом Буткевича, який забезпечив стабільне фінансування клубу. Бізнесмен інвестував кошти в інфраструктуру, відновивши та модернізувавши спортивну базу, а також стадіон та академію.

Геннадій Буткевич завдяки футболу популяризує Житомир та область. Відзначимо, що Полісся з сезону 2023/2024 виступає в Українській Прем'єр-лізі та навіть вже взяли участь у кваліфікаціях єврокубків.

Костянтин Жеваго (Ворскла Полтава)

Костянтин Жеваго / Скриншот з відео

Костянтин Жеваго – український бізнесмен та колишній народний депутат, який володіє полтавською Ворсклою через свою компанію Ferrexpo. Інвестувати у клуб бізнесмен почав у 1990-х роках, а на початку 00-х став фактично власником.

Кошти компанії Ferrexpo допомогли Ворсклі свого часу закріпитися в УПЛ, тоді як багато клубів зникали з футбольної мапи країни. У 2009 році полтавська команда виграла Кубок України, здолавши Шахтар 1:0.

Жеваго допоміг Ворсклі зберегти академію та оновити стадіон. Відзначимо, що саме у Полтаві знаходиться одна з найсильніших дитячо-юнацьких шкіл не тільки регіону, а й України.

Зараз Костянтин Жеваго перебуває у Європі через санкції, які проти нього запровадила РНБО України на бізнесмена у лютому 2025 році. Зокрема, через зв'язки з олігархом Олексієм Федоровичем з Росії.

Окрім того, відомо, що компанія Жеваго Ferrexpro, яка була основним джерелом фінансування Ворскли, співпрацювала з Росією. Це також стало причиною введення санкцій проти бізнесмена.

Андрій Засуха (Колос Ковалівка)

Андрій Засуха / Фото Колос Ковалівка

Андрій Засуха – президент футбольного клубу Колос з Ковалівки, бізнесмен, а також голова Київської обласної асоціації футболу. У 2012 році Засуха заснував Колос, який з сільської команди став стабільним учасником УПЛ.

Ковалівці з 2019 року виступають в чемпіонаті України, пройшовши увесь шлях від обласних турнірів до елітного дивізіону. У 2020 році було побудовано стадіон у Ковалівці (5 тисяч глядачів) за стандартами УЄФА.

Окрім того, за ініціативи Засухи було засновано академію Колоса, а також клуб став одним із перших, хто почав розвивати жіночий футбол, створивши власну команду.

Олександр Поворознюк (Інгулець Петрове)

Олександр Поворознюк / Фото з фейсбуку бізнесмена

Олександр Поворознюк – фермер, аграрій та бізнесмен. У 2013 році він заснував аматорський футбольний клуб АФ-П'ятихатська, який пізніше було перейменовано на Інгулець.

Інгулець, як і Колос пробився в УПЛ з самих низів сільського футболу, але не зміг на відміну від ковалівців стати постійним учасником вищого дивізіону чемпіонату України.

Проте у Петрове є власний стадіон, який було побудовано за ініціативи Олександра Поворознюка. Окрім того, було створено дитячу академію для шести вікових категорій разом з футбольними майданчиками.

Віктор Левада (ФКІ Левадія, Естонія)

Віктор Левада / Фото Левадія

Віктор Левада – український бізнесмен, який народився в Олександрії, але згодом перербався до Естонії. Там він зайнявся бізнесом у галузі металургії, а згодом заснував власний футбольний клуб.

Левада у 1998 році створив Левадію у місті Маарду. З маленького клубу бізнесмен зробив гранд естонського футболу, який став багаторазовим чемпіоном та володарем кубку країни.

Віктор Левада інвестував кошти у розвиток інфраструктури клубу, зокрема стадіону та тренувальної бази. Український бізнесмен також сприяв створенню молодіжної академії Левадії.