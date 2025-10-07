В частности, это бизнесмены, которые имеют часть акции или даже являются президентами клубов. 24 канал рассказывает о том, кто из влиятельных людей владеет долей в футбольных клубах Украины и Европы.

Ринат Ахметов (Шахтер Донецк)

Ринат Ахметов / Фото Шахтер Донецк

Ринат Ахметов – один из самых влиятельных бизнесменов в Украине. Олигарх является президентом и владельцем футбольного клуба донецкий Шахтер, который достался ему в 90-х годах и стал грандом отечественного футбола.

В 1995 году в Донецке во время матча Шахтер – Таврия произошел взрыв, в результате которого погиб предыдущий владелец "горняков" Ахать Брагин. А уже в 1996 году Ринат Ахметов стал президентом клуба.

По инициативе Ахметова была создана академия Шахтера в 1999 году, которая должна была заниматься воспитанием молодых футболистов. Бизнесмен инвестировал в донецкий клуб значительные средства.

Отметим, что в 2009 году по инициативе Ахметова для Шахтера был построен новый стадион – "Донбасс Арена". Позже ее признали лучшей ареной на Евро-2012, который состоялся в Украине и Польше.

Шахтер с Ринатом Ахметовым стал лицом Украины на европейской арене, а также символом региона. Сейчас "горняки" базируются во Львове из-за полномасштабного вторжения России.

Игорь Суркис (Динамо Киев)

Игорь Суркис / Фото Getty Images

В 1993 году Григорий Суркис спас Динамо от финансового краха, инвестировав средства, а также выкупил контрольный пакет акций, фактически завладев клубом. Впоследствии его заменил младший брат Игорь Суркис.

Игорь Суркис – украинский бизнесмен, владеющий Динамо. Он был вице-президентом, а в 2002 году возглавил клуб после того, как его брат Григорий Суркис решил уйти в политику.

Суркис инвестировал средства в обновление тренировочных баз Динамо, а также в молодежные академии клуба, что собирает талантливых футболистов со всей Украины.

Кроме того, "бело-синие", как и Шахтер является лицом страны на европейской арене. Киевляне также каждый сезон борются за самые высокие места в отечественном чемпионате.

Геннадий Буткевич (Полесье Житомир)

Геннадий Буткевич / Фото Полесье Житомир

Геннадий Буткевич – украинский бизнесмен, совладелец АТБ-Маркет, основатель BGV Group Management, а также президент футбольного клуба Полесье. Предприниматель в 2018 году приобрел контрольный пакет акций житомирского клуба.

"Волки" начали стремительно развиваться под руководством Буткевича, который обеспечил стабильное финансирование клуба. Бизнесмен инвестировал средства в инфраструктуру, восстановив и модернизировав спортивную базу, а также стадион и академию.

Геннадий Буткевич благодаря футболу популяризирует Житомир и область. Отметим, что Полесье с сезона 2023/2024 выступает в Украинской Премьер-лиге и даже уже приняли участие в квалификациях еврокубков.

Константин Жеваго (Ворскла Полтава)

Константин Жеваго / Скриншот из видео

Константин Жеваго – украинский бизнесмен и бывший народный депутат, который владеет полтавской Ворсклой через свою компанию Ferrexpo. Инвестировать в клуб бизнесмен начал в 1990-х годах, а в начале 00-х стал фактически владельцем.

Средства компании Ferrexpo помогли Ворскле в свое время закрепиться в УПЛ, тогда как многие клубы исчезали с футбольной карты страны. В 2009 году полтавская команда выиграла Кубок Украины, одолев Шахтер 1:0.

Жеваго помог Ворскле сохранить академию и обновить стадион. Отметим, что именно в Полтаве находится одна из сильнейших детско-юношеских школ не только региона, но и Украины.

Сейчас Константин Жеваго находится в Европе из-за санкций, которые против него ввела СНБО Украины на бизнесмена в феврале 2025 году. В частности, из-за связей с олигархом Алексеем Федоровичем из России.

Кроме того, известно, что компания Жеваго Ferrexpro, которая была основным источником финансирования Ворсклы, сотрудничала с Россией. Это также стало причиной введения санкций против бизнесмена.

Андрей Засуха (Колос Ковалевка)

Андрей Засуха / Фото Колос Ковалевка

Андрей Засуха – президент футбольного клуба Колос из Ковалевки, бизнесмен, а также председатель Киевской областной ассоциации футбола. В 2012 году Засуха основал Колос, который из сельской команды стал стабильным участником УПЛ.

Ковалевцы с 2019 года выступают в чемпионате Украины, пройдя весь путь от областных турниров до элитного дивизиона. В 2020 году был построен стадион в Ковалевке (5 тысяч зрителей) по стандартам УЕФА.

Кроме того, по инициативе Засухи была основана академия Колоса, а также клуб стал одним из первых, кто начал развивать женский футбол, создав собственную команду.

Александр Поворознюк (Ингулец Петрово)

Александр Поворознюк / Фото с фейсбука бизнесмена

Александр Поворознюк – фермер, аграрий и бизнесмен. В 2013 году он основал любительский футбольный клуб АФ-Пятихатская, который позже был переименован в Ингулец.

Ингулец, как и Колос пробился в УПЛ с самых низов сельского футбола, но не смог в отличие от ковалевцев стать постоянным участником высшего дивизиона чемпионата Украины.

Однако в Петрово есть собственный стадион, который был построен по инициативе Александра Поворознюка. Кроме того, была создана детская академия для шести возрастных категорий вместе с футбольными площадками.

Виктор Левада (ФКИ Левадия, Эстония)

Виктор Левада / Фото Левадия

Виктор Левада – украинский бизнесмен, который родился в Александрии, но впоследствии перебрался в Эстонию. Там он занялся бизнесом в области металлургии, а впоследствии основал собственный футбольный клуб.

Левада в 1998 году создал Левадию в городе Маарду. С маленького клуба бизнесмен сделал гранд эстонского футбола, который стал многократным чемпионом и обладателем кубка страны.

Виктор Левада инвестировал средства в развитие инфраструктуры клуба, в частности стадиона и тренировочной базы. Украинский бизнесмен также способствовал созданию молодежной академии Левадии.