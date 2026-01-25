До нього проявляли інтерес декілька клубів, зокрема, з Туреччини та Іспанії. Врешті-решт півзахисник ухвалив остаточне рішення щодо своєї кар'єри, повідомляє офіційний сайт Динамо.
Де гратиме Шапаренко?
Микола вирішив продовжити угоду з "біло-синіми". Новий контракт розрахований до кінця 2030 року.
Я залишаюся вдома, залишаюся у своєму рідному клубі Динамо. Це для мене свято, і хочеться подякувати всім уболівальникам, президенту клубу за довіру та підтримку,
– заявив футболіст.
Він сказав, що мотивований допомогти клубу покращити результати. Шапаренко вірить, що зможе з Динамо досягнути цілей, які ставить перед командою керівництво "біло-синіх".
"Думаю, що всі знають наші цілі. Сподіваюся, що ми їх усіх втілимо в реальність. Не хочеться кидатися гучними словами та заявами. Хочеться робити все в тиші та доводити не словом, а ділом", – додав Микола.
До слова. У день продовження контракту Динамо провело контрольний матч на зборах. Кияни розгромили Малішеву з Косово з рахунком 8:1.
Зазначимо, що перший офіційний поєдинок після зимової паузи "біло-сині" проведуть наприкінці лютого в УПЛ. Їх суперником буде львівський Рух.
Що відомо про кар'єру Шапаренка?
Микола розпочинав свій футбольний шлях у Маріуполі, але вже в юному віці перейшов у Динамо, за яке виступає з 2015 року.
Загалом провів у складі киян 230 поєдинків, у яких забив 32 голи та віддав 40 результативних передач (дані Transfermarkt).
З "біло-синіми" здобув шість трофеїв – по два чемпіонства, Кубка та Суперкубка України.
За збірну України зіграв 48 матчі, у яких записав у свій актив п'ять результативних дій.