Цей поєдинок Руслан Маліновський розпочинав на лаві запасних. Він вийшов на заміну на початку другого тайму за рахунку 0:2, інформує 24 Канал.
Як зіграв Маліновський?
І вже через сім хвилин після появи на полі українець відзначився справжнім шедевром. Він забив неймовірний гол дальнім пострілом.
"Грифони" отримали право виконати штрафний удар приблизно з 30 метрів. До м'яча підійшов Руслан, який замість подачі вирішив пробити здалеку та зробив це ідеально.
Маліновський завдав удар у кут, де стояв голкіпер. Федеріко Равалья намагався врятувати команду, але виявився безсилим.
Маліновський забив гол у ворота Болоньї: дивіться відео
Врешті-решт господарі, граючи в більшості, змогли згодом не тільки зрівняти рахунок, а й вирвати перемогу. На 78-й хвилині Кейлеб Екубан відновив паритет, а вже в компенсований час Жуніор Мессіас приніс "грифонам" перемогу.
Важливо. Завдяки цьому результату Дженоа вже має відрив у шість очок від зони вильоту в турнірній таблиці Серії А. Команда продовжила безпрограшну серію до п'яти ігор.
Як виступає Маліновський у сезоні-2025/2026?
У нинішній кампанії українець провів 21 матч на клубному рівні, у яких забив три голи та віддав стільки ж результативних передач (дані Transfermarkt).
Напередодні він став найкращим асистентом серед українців в історії Серії А, перевершивши досягнення Андрія Шевченка.
Наступний поєдинок Дженоа проведе 30 січня на виїзді проти Лаціо. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.