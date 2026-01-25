Цей поєдинок Руслан Маліновський розпочинав на лаві запасних. Він вийшов на заміну на початку другого тайму за рахунку 0:2, інформує 24 Канал.

Як зіграв Маліновський?

І вже через сім хвилин після появи на полі українець відзначився справжнім шедевром. Він забив неймовірний гол дальнім пострілом.

"Грифони" отримали право виконати штрафний удар приблизно з 30 метрів. До м'яча підійшов Руслан, який замість подачі вирішив пробити здалеку та зробив це ідеально.

Маліновський завдав удар у кут, де стояв голкіпер. Федеріко Равалья намагався врятувати команду, але виявився безсилим.

Маліновський забив гол у ворота Болоньї: дивіться відео

Врешті-решт господарі, граючи в більшості, змогли згодом не тільки зрівняти рахунок, а й вирвати перемогу. На 78-й хвилині Кейлеб Екубан відновив паритет, а вже в компенсований час Жуніор Мессіас приніс "грифонам" перемогу.

Важливо. Завдяки цьому результату Дженоа вже має відрив у шість очок від зони вильоту в турнірній таблиці Серії А. Команда продовжила безпрограшну серію до п'яти ігор.

Як виступає Маліновський у сезоні-2025/2026?