Маліновському вдалося поліпшити показник, який незмінно тримався з 2009 року. А його команда перервала чорну смугу, пише 24 Канал із посиланням на сайт італійського чемпіонату.

Що Маліновський зробив на полі у матчі з Кальярі?

Українець вийшов у стартовому складі, і йому вистачило лише 7 хвилин, щоб записати до активу результативну дію.

Асист Руслана на Коломбо – це те, чим можна просто сидіти і насолоджуватися.

Гольова передача Маліновського у матчі Дженоа – Кальярі: дивіться відео.

Який рекорд тепер належить Маліновському?

Як свідчить статистика на порталі Transfermarkt, відтепер у Руслана Маліновського 30 асистів за час виступів у Серії А в складі спершу Аталанти, а тепер Дженоа.

Жоден інший українець не робив більше гольових передач в італійському чемпіонаті. Навіть легендарний Андрій Шевченко зупинився на позначці 29 – свій останній асист у складі Мілана від віддав аж у 2009 році.

Як зіграли Дженоа та Кальярі?

Генуезця вдалося розвинути успіх стартових хвилин, але вже ближче до кінця зустрічі. У другому таймі голи Френдрупа та Естігора принесли Дженоа підсумкову впевнену перемогу 3:0.

Що важливо, команді Руслана Маліновського вдалося перервати вкрай невдалу серію: у п'яти матчах до цього вони не знали смаку перемог.

Українець провів на полі 74 хвилини і, за версією статистичних порталів, був другий найкращим гравцем матчу після Естігора.