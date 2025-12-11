Руслан Маліновський привернув до себе інтерес туринського Ювентуса та міланського Інтера. Обидва італійські гранди приємно шоковані грою українського півзахисника Дженоа у поточному сезоні 2025 – 2026, повідомляє 24 Канал із посиланням на Foot Mercato.

Оце так Захисника збірної України сватають у європейський гранд

Хто цікавиться Маліновським?

Щоправда, обидва клуби хочуть підписати українського легіонера виключно, коли той буде у статусі вільного агента.

Відзначимо, що 32-річний український футболіст має чинний контракт із італійською Дженоа до кінця червня 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість Маліновського у 2,5 мільйона євро.

Що відомо про виступи Маліновського у сезоні 2025 – 2026?

У цьому сезоні 2025 – 2026 Руслан взяв участь у 13-ти матчах "грифонів" в усіх турнірах.

Маліновський забив два голи та віддав асист. При цьому він заробив аж 5 жовтих карток.

Реалізував пенальті у крайньому матчі Дженоа та допоміг своїй команді здобути перемогу над Удінезе 2:1.

Також провів три поєдинки за збірну України у відборі на чемпіонат світу-2026, у яких відзначився 3 м'ячами та однією гольовою передачею.

За ким із українців стежать італійські клуби?

Раніше повідомлялось, що Артем Довбик може продовжити свою кар'єру у Мілані. Як інформувало видання Gazzetta dello Sport, український форвард може стати частиною обміну між Ромою та "россонері".

Також цей італійський гранд цікавиться голкіпером мадридського Реала Андрієм Луніним. Мілан хоче залучити хорвата Луку Модріча, аби переконати українця перебратися до їх клубу, оскільки вони разом грали у Реалі.

Також Лунін потрапив під приціл Інтера. "Нерадзуррі" бачать в українському воротарю гідну заміну Янну Зоммеру, який може покинути команду.