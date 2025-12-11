Руслан Малиновский привлек к себе интерес туринского Ювентуса и миланского Интера. Оба итальянских гранда приятно шокированы игрой украинского полузащитника Дженоа в текущем сезоне 2025 – 2026, сообщает 24 Канал со ссылкой на Foot Mercato.
Вот это да Защитника сборной Украины сватают в европейский гранд
Кто интересуется Малиновским?
Правда, оба клуба хотят подписать украинского легионера исключительно, когда тот будет в статусе свободного агента.
Отметим, что 32-летний украинский футболист имеет действующий контракт с итальянской Дженоа до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Малиновского в 2,5 миллиона евро.
Что известно о выступлениях Малиновского в сезоне 2025 – 2026?
В этом сезоне 2025 – 2026 Руслан принял участие в 13-ти матчах "грифонов" во всех турнирах.
Малиновский забил два гола и отдал ассист. При этом он заработал аж 5 желтых карточек.
Реализовал пенальти в крайнем матче Дженоа и помог своей команде одержать победу над Удинезе 2:1.
Также провел три поединка за сборную Украины в отборе на чемпионат мира-2026, в которых отметился 3 мячами и одной голевой передачей.
За кем из украинцев следят итальянские клубы?
Ранее сообщалось, что Артем Довбик может продолжить свою карьеру в Милане. Как информировало издание Gazzetta dello Sport, украинский форвард может стать частью обмена между Ромой и "россонери".
Также этот итальянский гранд интересуется голкипером мадридского Реала Андреем Луниным. Милан хочет привлечь хорвата Луку Модрича, чтобы убедить украинца перебраться в их клуб, поскольку они вместе играли в Реале.
Также Лунин попал под прицел Интера. "Нерадзурри" видят в украинском вратарю достойную замену Янну Зоммеру, который может покинуть команду.