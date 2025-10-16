Главным героем обеих встреч стал Руслан Малиновский, который до этого больше года не играл за национальную команду. За свое выступление он получил отличную оценку от итальянской прессы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Tuttosport.

Читайте также Ребров назвал решающий матч для Украины в отборе на ЧМ-2026

Что написали в Италии о Малиновском?

В авторитетном издании отметили влияние полузащитника Дженоа на успех сборной Украины. Журналисты считают, что это может дать положительный импульс футболисту, который поможет ему и на клубном уровне.

"Руслан Малиновский переживает момент славы в составе сборной Украины, и Дженоа надеется, что эта форма сохранится и в чемпионате. После дубля против Исландии и результативной игры с Азербайджаном украинец демонстрирует великолепную физическую и психологическую готовность.

Прошлый сезон стал для него испытанием – травма, операция и длительное восстановление замедлили его адаптацию. Но теперь, когда команда потеряла нескольких лидеров, Малиновский имеет все качества, чтобы стать центральной фигурой в составе Виейры", – говорится в статье.

Справка. В матче с Исландией и Азербайджаном Руслан Малиновский забил три мяча и отдал результативную передачу. Именно его болельщики признали "Львом матча" в обеих октябрьских играх.

Отметим, что также перформанс украинца отметил статистический портал SofaScore, который включил Руслана Малиновского в команду недели по итогам поединков европейских сборных в квалификации к ЧМ-2026.

Что известно о карьере Руслана Малиновского?