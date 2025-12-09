В основном составе гостей на поле вышел полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский. Он помог своей команде одержать победу со счетом 2:1, информирует 24 Канал.

Как сыграл Малиновский?

Уже в первом тайме украинец отметился голом в ворота хозяев поля. На 34-й минуте Руслан открыл счет во встрече.

Он реализовал пенальти, точно пробив под правую стойку. Вратарь пытался угадать направление удара, но ему это не удалось.

Малиновский забил гол в ворота Удинезе: смотрите видео

Благодаря этому голу Малиновский прервал неприятную серию своей команды. "Грифоны" до этого не забивали четыре подряд пенальти (582 дня).

К слову. Всего украинец провел на поле 76 минут. За это время полузащитник совершил три удара, из которых один в створ ворот, отдал 25 из 31 точных пасов, а также выиграл две воздушные дуэли. Статистический портал WhoScored оценил его выступление ровно в 7 баллов.

Как Малиновский прокомментировал игру?

После финального свистка в интервью DAZN Руслан поделился своими эмоциями от матча. Он выразил надежду, что теперь команда будет более успешной при пробитии 11-метровых ударов и признался, благодаря чему в последнее время улучшились результаты Дженоа.

"Будем надеяться, что мы будем двигаться вперед, что больше не будем допускать ошибок. Эта серия пенальти – просто ужас. Где-то неудача, где-то неудачные удары, где-то хорошая игра вратаря. Это часть футбола. В чем секрет нового Дженоа? Мне кажется, мы теперь играем с большей энергией. Видно, что мы боремся за всех, мы – вместе. Думаю, стало больше веры, вот так все и происходит. Думаю, все верят, команда верит", – сказал Малиновский.

Отметим, что теперь беспроигрышная серия "грифонов" в чемпионате Италии составляет уже пять матчей. Благодаря этому им удалось покинуть зону вылета и подняться на 14 место в турнирной таблице Серии А.

Как выступает Малиновский в сезоне-2025/2026?