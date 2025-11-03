"Грифоны" отыграли на выезде против Сассуоло в рамках 11-го тура чемпионата Италии. К этому туру Дженоа подошла в плохом состоянии, ведь команда еще не побеждала в Серии А, сообщает 24 Канал.
Как Малиновский оформил супергол?
При этом посреди недели команда Руслана Малиновского осталась без тренера. Патрик Виейра был отправлен в отставку, поэтому к игре с Сассуоло команду готовил Роберто Мургита.
Украинец в восьмой раз подряд вышел в стартовом составе генуэзцев на матч Серии А. И уже в середине первого тайма Руслан отметился дебютным голом в этом сезоне.
Гол Малиновского в ворота Сассуоло: смотреть видео
После подачи углового Малиновский подхватил мяч за пределами штрафной площади. Украинец зряче пробил издали, отправив мяч в ворота по красивой траектории.
Позже Доменико Берарди сравнял счет, но Дженоа удалось таки вырвать три очка. В компенсированное время Эстигор забил спасительный гол и подарил "грифонам" первую победу в этом сезоне в Серии А.
Обзор матча Сассуоло – Дженоа: смотреть видео
Руслан же был признан лучшим игроком матча по версии Sofascore. Портал выставил украинцу оценку 8,3. Малиновский отыграл 59 минут и заработал еще и желтую карточку. Из-за нее Малиновский пропустит следующий матч против Фиорентины.
Руслан Малиновский в Дженоа
- Украинец перебрался в Дженоа в 2023 году из Марселя. За это время Руслан периодически становился игроком основы, но часто выпадал из нее из-за травм.
- В общем Малиновский наиграл уже 50 матчей за Дженоа, отметившись пятью голами и шестью ассистами. До этого Руслан поиграл за Севастополь, Зарю, Генк, Аталанту и Марсель.
- В текущем сезоне Дженоа добыла лишь 6 очков в 11-ти матчах. Однако победа над Сассуоло позволила команде подняться на 18 место в турнирной таблице Серии А.
- Напомним, что в октябре Малиновский стал важным игроком для сборной Украины. Руслан оформил три гола и один ассист в матчах против Исландии и Азербайджана.