"Грифоны" отыграли на выезде против Сассуоло в рамках 11-го тура чемпионата Италии. К этому туру Дженоа подошла в плохом состоянии, ведь команда еще не побеждала в Серии А, сообщает 24 Канал.

Как Малиновский оформил супергол?

При этом посреди недели команда Руслана Малиновского осталась без тренера. Патрик Виейра был отправлен в отставку, поэтому к игре с Сассуоло команду готовил Роберто Мургита.

Украинец в восьмой раз подряд вышел в стартовом составе генуэзцев на матч Серии А. И уже в середине первого тайма Руслан отметился дебютным голом в этом сезоне.

Гол Малиновского в ворота Сассуоло: смотреть видео

После подачи углового Малиновский подхватил мяч за пределами штрафной площади. Украинец зряче пробил издали, отправив мяч в ворота по красивой траектории.

Позже Доменико Берарди сравнял счет, но Дженоа удалось таки вырвать три очка. В компенсированное время Эстигор забил спасительный гол и подарил "грифонам" первую победу в этом сезоне в Серии А.

Обзор матча Сассуоло – Дженоа: смотреть видео

Руслан же был признан лучшим игроком матча по версии Sofascore. Портал выставил украинцу оценку 8,3. Малиновский отыграл 59 минут и заработал еще и желтую карточку. Из-за нее Малиновский пропустит следующий матч против Фиорентины.

Руслан Малиновский в Дженоа