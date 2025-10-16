Впереди "сине-желтых" ждут встречи с прямыми конкурентами в борьбе за первые две ступеньки в группе – Францией и Исландией. Перспективы нашей сборной в этом отборочном цикле оценил ее главный тренер Сергей Ребров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне Спорт.

Что сказал Ребров об отборе на ЧМ-2026?

Он рассказал, что эти поединки будут иметь стратегическое значение, где тренерскому штабу надо продумать немало деталей. Также Сергей Станиславович назвал матч, который будет ключевым для Украины.

Я всегда говорю, что надо концентрироваться на каждой игре, готовиться на каждую игру и после всего увидим, какой будет результат. Да у нас есть шансы пройти с первого места, но это действительно будут две стратегические игры, где надо думать, как использовать игроков. Решающим будет матч против Исландии,

– сказал Ребров.

Также Сергей Ребров поделился мнением о своих подопечных. Он считает, что имеет квалифицированную команду, которая умеет играть в футбол и понимает свою ответственность. Поэтому уверен, что сборная Украины подойдет к следующим матчам в боевом настроении и сделает все, чтобы попасть на чемпионат мира.

"Мы не ждем позитивный настрой, мы ждем на настрой на борьбу. В каждой игре настрой на то, чтобы работать, потому что тяжелые времена, игроки понимают, для кого играют и отдаются максимально.

Думаю, что настрой должен быть на концентрацию в каждом эпизоде. Эти игроки знают как играть в футбол, действительно высокого уровня, но очень важно, чтобы мы, когда выходили на поле, были командой и играли на 100%. Настроение на то, чтобы показать свой максимум", – заявил тренер.

К слову. Единственный раз сборная Украины отобралась на чемпионат мира в 2006 году. Тогда "сине-желтые" дошли до четвертьфинала, где уступили Италии, которая в конце концов завоевала "золото".

Напомним, что накануне Виталий Кварцяный дал совет Сергею Реброву. В комментарии Meta он заявил, что действующему наставнику нашей национальной команды стоит взять пример с Олега Блохина во время отбора к ЧМ-2006 и проявить максимализм.

"Наверняка, нынешний тренер помнит максимализм Блохина, поэтому почему бы и сейчас не замахнуться на то, чтобы выиграть свою отборочную группу и напрямую попасть на Мундиаль, поскольку эти стыковые матчи нам не всегда удаются. Франции достаточно сложно дались два поединка против Исландии (2:1 и 2:2). Эти результаты дают повод говорить о том, что с французами можно играть и побеждать", – считает Кварцяный.

При каких обстоятельствах Украина может попасть на ЧМ-2026?