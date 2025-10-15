Во время поединка немалое количество блогеров и ютуберов ведут прямые эфиры, комментируя то, что происходит на футбольном поле. Одной из самых популярных трансляций была на ютуб-канале "ВЗБІРНА", информирует 24 Канал.

Как ребята из Херсона стали звездами ютуба?

Один из ведущих стрима известный комик Артем Дамницкий решил прорекламировать другую трансляцию матча, которую вели на канале "Кавуновий футбол". Его ведут двое молодых ребят с Херсонщины. Дамницкий увидел, что их смотрит только шесть болельщиков и решил прорекламировать стримеров в своем онлайне.

Эффект бесплатной рекламы от Дамницкого был моментальный. На стрим юношей сразу начали залетать футбольные фаны, которые заценили контент ребят.

24 Канал пообщался с одним из создателей ютуб-канала "Кавуновий футбол". Анатолий рассказал, как появилась идея создания этого ютуб-канала, какой была реакция на рекламу от Дамницкого, о которой никто не просил комика, и поделился будущими планами развития проекта.

Как зародилась идея создания ютуб-канала?

Как и когда вообще возникла мысль создать канал Кавуновий футбол?

Название "Кавуновий футбол" появилось позже. Сама же идея создать канал появилась 2 – 3 года назад, когда Миша начал взрослеть. Он всегда все комментировал и еще и делал это с большой экспрессивностью, как говорят, от души. Если проигрываем, то до слез, а если побеждаем, то прыгаем от радости. Потом наступила война, поэтому было не до этого. Со временем более-менее жизнь стабилизировалась, если так можно сказать. Мы должны были ехать на матч Чехия – Украина в Праге. Просто купили билеты, чтобы хорошо провести время и посмотреть на сборную.

Это был первый матч высокого уровня для Миши, который он мог вживую посмотреть. До этого он видел матчи команды из далекого дивизиона, которая базируется в их небольшом городке в Чехии. На матч "сине-желтых" поехали я, Миша и папа. Мы не должны были снимать никакого видео. Просто за несколько часов до выхода я приобрел микрофоны за ориентировочно 150 гривен, которые без всяких замыслов захватил с собой. Меня и Мишу разделяют 60 километров, поэтому в дороге к нему и папе успел немного записать. Продолжил снимать, когда уже увидел Мишу, на которого также нацепил микрофон. Миша настолько гармонично и уверенно говорил в микрофон как будто он это делал всю свою жизнь.

Почему "Кавуновий футбол"?

Все понимают название нашего канала. Футбол ... Здесь все и так понятно, а "кавуновий" потому что мы из Херсона. У всех Херсон ассоциируется с арбузами. У нас даже дедушка занимался ими. Даже в магазинах продавались мячики в виде арбуза. Поэтому у нас не было много колебаний, когда в голову пришло это название.

Какой прирост подписчиков произошел после бесплатной рекламы Дамницкого?

Сколько примерно пользователей подписалась на ваш ютуб-канал после этого фурора со стримом матча сборной Украины?

В начале стрима у нас было ровно 534 подписчика. Затем добавилось еще от силы два подписчика, пока господин Артем к нам не зашел в стрим. В момент, когда он зашел к нам на стрим, было всего 6 человек, а в целом в среднем 10 – 15 человек. И произошел бум. За сам стрим подписалось около 90 человек. Самый большой фурор произошел, когда господин Артем выложил в Threads, добавил нас у себя в сториз. Сейчас за нашим каналом следят 3,85 тысячи подписчиков.



Профиль "Кавуновий футбол" / Скриншот из ютуб-канала

Насколько такая бесплатная реклама вашего канала от Дамницкого вас удивила?

Это нас не просто удивило. Меня до сих пор трясет, когда вспоминаю этот момент. Артем Дамницкий – мой кумир. Он мне нравится во всем – юмор, его футбольные передачи и не только. Смотрю его постоянно. И когда этот человек делает тебе рейтинг, перекидывает аудиторию, а к этому всему еще и во время стрима ты слышишь свой голос. Это просто не передать словами. Не верю в это до сих пор и вообще не знаю, или когда-нибудь поверю.

Какой была первая реакция ребят?

Какой была первая реакция на то, что на следующее утро о вас писало немало пабликов и изданий?

Вообще с нами произошла интересная история. 6 октября у папы был день рождения, который мы праздновали как раз в минувшие выходные.... Всегда до этого возвращались домой с девушкой в понедельник утром, а на этот раз задержался, отменил работу из-за матча сборной, которая играла в понедельник, 13 октября. Не был уверен, что будем с Мишей стримить. Все зависело от настроения, самочувствия, поэтому подумал, что хотя посмотрим вместе поединок Украины. Поэтому этот наш стрим вообще стал случайностью.

Мы проснулись утром после стрима, чтобы собираться ехать домой. Миша собирался в школу с сестрой. На тот момент, когда я ему показал цифры на канале, у нас было 800 подписок. Каждые следующие 10 секунд было плюс 2 – 3 подписки. Мы просто не понимали, что вообще происходит. Миша в школу не пошел, а полетел на крыльях, которые ему подарил господин Артем.

Раньше вы пытались выйти на известных спортивных блогеров или футбольных людей, которые могли бы прорекламировать ваш канал?

Нет. Просто напрашиваться, чтобы нас прорекламировали за то, что мы такие хорошие? Это точно не по нашему. Если уж ты вкладываешь средства, то ты должен понимать, что люди перейдут и уже заинтересуются тобой. Возможно, мы интересно рассказываем нашим подписчикам, но всегда хочется делать контент качественным. Наши видео мы снимаем просто на телефон. Свои видео снимаю на iPhone 10, а Миша – на iPhone 13, который имеет мама. Сейчас у нас нет возможности закупить какую-то качественную аппаратуру. Не очень правильно было бы с нашей точки зрения заказывать у кого-то рекламу, чтобы просто показать, что можем себе это позволить.

Какие дальнейшие планы развития проекта "Арбузный футбол"?

Как планируете дальше развивать свой проект?

Будем продолжать обзоры. Завтра, 16 октября, выйдет видео. Работа у нас поделена. Миша рассказывает больше о европейском футболе, матчи сборных, а я – Украинскую Премьер-лигу. Болезненную тему, матчи которой не так приятно смотреть молодым фанам. Хотим добавлять немного юмора в наш контент. Вроде того же футбольного "Элиаса", который есть у господина Артема. Это всегда нас мотивировало, но мы видимся с Мишей только 3 – 4 раза в месяц. Поэтому, к сожалению, пока так. Однако то, что начало происходить добавляет мне мотивации ездить к нему, отменять работу ради создания контента. Однозначно будем развиваться дальше. Мы и так "штамповали" по два видео в неделю. Конечно, у нас радостные эмоции, что все так сложилось, но одновременно теперь перед нами есть большая ответственность, чтобы не подвести Артема и аудиторию, которая пишет нам приятные слова. Хочется делать качественный контент.

Интересно, что донецкий Шахтер пригласил ребят на матч во Львове. Однако на него юные ютуберы не смогут попасть, ведь живут за границей. В то же время "горняки" пригласили их на поединок в Польше. Шарма всей этой истории добавляет факт, что Шахтер – любимый клуб Миши.

Отметим, что матч Украина – Азербайджан закончился победой команды Сергея Реброва со счетом 2:1. Заключительные матчи отбора на ЧМ-2026 "сине-желтые" проведут в ноябре – 13-го против Франции (на выезде) и 16-го против Исландии (дома).