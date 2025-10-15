Під час поєдинку чимала кількість блогерів та ютуберів ведуть прямі ефіри, коментуючи те, що відбувається на футбольному полі. Однією з найпопулярніших трансляцій була на ютуб-каналі "ВЗБІРНА", інформує 24 Канал.

Як хлопці з Херсона стали зірками ютубу?

Один із ведучих стріму відомий комік Артем Дамницький вирішив прорекламувати іншу трансляцію матчу, яку вели на каналі "Кавуновий футбол". Його ведуть двоє молодих хлопців з Херсонщини. Дамницький побачив, що їх дивиться лише шестеро уболівальників і вирішив прорекламувати стрімерів у своєму онлайні.

Ефект безкоштовної реклами від Дамницького був моментальний. На стрім юнаків одразу почали залітати футбольні фани, які зацінили контент хлопців.

24 Канал поспілкувався із одним із творців ютуб-каналу "Кавуновий футбол". Анатолій розповів, як з'явилась ідея створення цього ютуб-каналу, якою була реакція на рекламу від Дамницького, про яку ніхто не просив коміка, та поділився майбутніми планами розвитку проєкту.

Як зародилась ідея створення ютуб-каналу?

Як і коли взагалі виникла думка створити канал Кавуновий футбол?

Назва "Кавуновий футбол" з'явилась згодом. Сама ж ідея створити канал з'явилась 2 – 3 роки тому, коли Міша почав дорослішати. Він завжди усе коментував та ще й робив це із великою експресивністю, як кажуть, від душі. Якщо програємо, то до сліз, а якщо перемагаємо, то стрибаємо від радості. Потім настала війна, тому було не до цього. Згодом більш-менш життя стабілізувалось, якщо так можна сказати. Ми повинні були їхати на матч Чехія – Україна у Празі. Просто купили білети, щоб гарно провести час та подивитись на збірну.

Це був перший матч високого рівня для Міші, який він міг наживо переглянути. До цього він бачив матчі команди із далекого дивізіону, яка базується у їх невеличкому містечку в Чехії. На матч "синьо-жовтих" поїхали я, Міша і тато. Ми не повинні були знімати жодного відео. Просто за декілька годин до виходу я придбав мікрофони за орієнтовно 150 гривень, які без жодних задумів захватив із собою. Мене та Мішу родзділяють 60 кілометрів, тому у дорозі до нього та тата встиг трішки записати. Продовжив знімати, коли вже побачився із Мішою, на якого також вчепив мікрофон. Міша настільки гармонійно та впевнено говорив у мікрофон наче він це робив усе своє життя.

Чому "Кавуновий футбол"?

Усі розуміють назву нашого каналу. Футбол… Тут все і так зрозуміло, а "кавуновий", тому що ми з Херсону. В усіх Херсон асоціюється із кавунами. У нас навіть дідусь займався ними. Навіть у магазинах продавались м'ячики у вигляді кавуна. Тому у нас не було багато вагань, коли на думку спала ця назва.

Який приріст підписників відбувся після безоплатної реклами Дамницького?

Скільки приблизно користувачів підписалась на ваш ютуб-канал після цього фурору зі стрімом матчу збірної України?

На початку стріму у нас було рівно 534 підписники. Потім додалось ще від сили два підписники, доки пан Артем до нас не зайшов у стрім. У момент, коли він зайшов до нас на стрім, було лише 6 людей, а загалом у середньому 10 – 15 людей. І стався бум. За сам стрім підписалось близько 90 людей. Найбільший фурор стався, коли пан Артем виклав у Threads, додав нас у себе в сторіз. Зараз за нашим каналом стежать 3,85 тисячі підписників.



Профіль "Кавуновий футбол" / Скриншот із ютуб-каналу

Наскільки така безкоштовна реклама вашого каналу від Дамницького вас здивувала?

Це нас не просто здивувало. Мене досі трусить, коли згадую цей момент. Артем Дамницький – мій кумир. Він мені до вподоби в усьому – гумор, його футбольні передачі і не тільки. Дивлюсь його постійно. І коли ця людина робить тобі рейтинг, перекидує аудиторію, а до цього всього ще й під час стріму ти чуєш свій голос. Це просто не передати словами. Не вірю у це досі і взагалі не знаю, чи колись повірю.

Якою була перша реакція хлопців?

Якою була перша реакція на те, що наступного ранку про вас писало чимало пабліків та видань?

Взагалі з нами сталась цікава історія. 6 жовтня у тата був день народження, який ми святкували якраз минулих вихідних.. Завжди до цього повертались додому із дівчиною у понеділок вранці, а цього разу затримався, скасував роботу через матч збірної, яка грала у понеділок, 13 жовтня. Не був упевнений, що будемо із Мішою стрімити. Все залежало від настрою, самопочуття, тому подумав, що хоча переглянемо разом поєдинок України. Тому цей наш стрім взагалі став випадковістю.

Ми прокинулись вранці після стріму, щоб збиратись їхати додому. Міша збирався у школу із сестрою. На той момент, коли я йому показав цифри на каналі, у нас було 800 підписок. Кожні наступні 10 секунд було плюс 2 – 3 підписки. Ми просто не розуміли, що взагалі відбувається. Міша у школу не пішов, а полетів на крилах, які йому подарував пан Артем.

Чи раніше ви намагались вийти на відомих спортивних блогерів чи футбольних людей, які могли б прорекламувати ваш канал?

Ні. Просто напрошуватись, щоб нас прорекламували за те, що ми такі гарні? Це точно не по нашому. Якщо вже ти вкладаєш кошти, то ти маєш розуміти, що люди перейдуть і вже зацікавляться тобою. Можливо, ми цікаво розповідаємо нашим підписникам, але завжди хочеться робити контент якіснішим. Наші відео ми знімаємо просто на телефон. Свої відео знімаю на iPhone 10, а Міша – на iPhone 13, який має мама. Наразі у нас немає можливості закупити якусь якісну апаратуру. Не дуже правильно було б з нашого погляду замовляти у когось рекламу, аби просто показати, що можемо собі це дозволити.

Які подальші плани розвитку проєкту "Кавуновий футбол"?

Як плануєте далі розвивати свій проєкт?

Продовжуватимемо огляди. Завтра, 16 жовтня, вийде відео. Робота у нас поділена. Міша розповідає більше про європейський футбол, матчі збірних, а я – Українську Прем'єр-лігу. Болючу тему, матчі якої не так приємно дивитись молодим фанам. Хочемо додавати трішки гумору у наш контент. На кшталт того ж самого футбольного "Еліаса", який є у пана Артема. Це завжди нас мотивувало, але ми бачимось із Мішею лише 3 – 4 рази на місяць. Тому, на жаль, поки що так. Однак те, що почало відбуватись додає мені мотивації їздити до нього, скасовувати роботу заради створення контенту. Однозначно будемо розвиватись далі. Ми і так "штампували" по два відео на тиждень. Звісно, у нас радісні емоції, що все так склалось, але водночас тепер перед нами є велика відповідальність, щоб не підвести Артема та аудиторію, яка пише нам приємні слова. Хочеться робити якісний контент.

Цікаво, що донецький Шахтар запросив хлопців на матч у Львові. Однак на нього юні ютубери не зможуть потрапити, адже живуть за кордоном. Водночас "гірники" запросили їх на поєдинок у Польщі. Шарму усій цій історії додає факт, що Шахтар – улюблений клуб Міші.

Відзначимо, що матч Україна – Азербайджан закінчився перемогою команди Сергія Реброва з рахунком 2:1. Заключні матчі відбору на ЧС-2026 "синьо-жовті" проведуть у листопаді – 13-го проти Франції (на виїзді) та 16-го проти Ісландії (вдома).