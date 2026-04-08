Частину цієї бесіди іспанець опублікував на своїй сторінці в інстаграм, наголосивши, що війна триває, а діти в Україні змушені жити в постійному страху та ховатися від обстрілів. Рамос також нагадав, що українські юні спортсмени продовжують тренуватися й мріяти попри всі труднощі.
Про що розповів Рамос після розмови з Тарасом?
У Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру іспанський футболіст розповів історію 13-річного українця, який мріє про професійну кар'єру у футболі.
Йдеться про Тараса з Києва, який, попри складні умови війни, не відмовляється від своєї мрії. За словами Рамоса, щоденна реальність хлопця – це сирени, бомбосховища та постійне відчуття страху.
Втім, підліток продовжує тренуватися і рухатися до своєї цілі. Футболіст наголосив, що ця історія є прикладом того, що спорт – це значно більше, ніж просто гра.
Він формує стійкість, надію та почуття приналежності,
– зазначив Рамос.
Футболіст і раніше не раз висловлював підтримку Україні після початку повномасштабної війни: він продавав благодійні худі, передаючи всі виручені кошти на допомогу українцям, а також ділився фото з українським прапором, підтримуючи дітей і біженців у цей непростий період.
Що відомо про Серхіо Рамоса?
За інформацією сайту УЄФА, світову популярність він здобув передусім завдяки виступам за Реал Мадрид, де провів 16 сезонів, став капітаном команди та здобув п'ять чемпіонських титулів Іспанії й чотири перемоги в Лізі чемпіонів УЄФА.
У складі національної збірної Іспанії Рамос став чемпіоном світу 2010 року та двічі виграв чемпіонат Європи (2008 і 2012).
Після завершення кар'єри в мадридському клубі він виступав за Парі Сен-Жермен, а згодом перейшов до Монтеррея, де у грудні 2025 року закінчив контракт і отримав статус вільного агента.