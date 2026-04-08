Часть этой беседы испанец опубликовал на своей странице в инстаграм, подчеркнув, что война продолжается, а дети в Украине вынуждены жить в постоянном страхе и прятаться от обстрелов. Рамос также напомнил, что украинские юные спортсмены продолжают тренироваться и мечтать несмотря на все трудности.

О чем рассказал Рамос после разговора с Тарасом?

В Международный день спорта на благо развития и мира испанский футболист рассказал историю 13-летнего украинца, который мечтает о профессиональной карьере в футболе.

Речь идет о Тарасе из Киева, который, несмотря на сложные условия войны, не отказывается от своей мечты. По словам Рамоса, ежедневная реальность парня – это сирены, бомбоубежища и постоянное чувство страха.

Впрочем, подросток продолжает тренироваться и двигаться к своей цели. Футболист отметил, что эта история является примером того, что спорт – это гораздо больше, чем просто игра.

Он формирует устойчивость, надежду и чувство принадлежности,

– отметил Рамос.

Футболист и ранее не раз выражал поддержку Украине после начала полномасштабной войны: он продавал благотворительные худи, передавая все вырученные средства на помощь украинцам, а также делился фото с украинским флагом, поддерживая детей и беженцев в этот непростой период.

