Часть этой беседы испанец опубликовал на своей странице в инстаграм, подчеркнув, что война продолжается, а дети в Украине вынуждены жить в постоянном страхе и прятаться от обстрелов. Рамос также напомнил, что украинские юные спортсмены продолжают тренироваться и мечтать несмотря на все трудности.
О чем рассказал Рамос после разговора с Тарасом?
В Международный день спорта на благо развития и мира испанский футболист рассказал историю 13-летнего украинца, который мечтает о профессиональной карьере в футболе.
Речь идет о Тарасе из Киева, который, несмотря на сложные условия войны, не отказывается от своей мечты. По словам Рамоса, ежедневная реальность парня – это сирены, бомбоубежища и постоянное чувство страха.
Впрочем, подросток продолжает тренироваться и двигаться к своей цели. Футболист отметил, что эта история является примером того, что спорт – это гораздо больше, чем просто игра.
Он формирует устойчивость, надежду и чувство принадлежности,
– отметил Рамос.
Футболист и ранее не раз выражал поддержку Украине после начала полномасштабной войны: он продавал благотворительные худи, передавая все вырученные средства на помощь украинцам, а также делился фото с украинским флагом, поддерживая детей и беженцев в этот непростой период.
Что известно о Серхио Рамосе?
По информации сайта УЕФА, мировую известность он получил прежде всего благодаря выступлениям за Реал Мадрид, где провел 16 сезонов, стал капитаном команды и получил пять чемпионских титулов Испании и четыре победы в Лиге чемпионов УЕФА.
В составе национальной сборной Испании Рамос стал чемпионом мира 2010 года и дважды выиграл чемпионат Европы (2008 и 2012).
После завершения карьеры в мадридском клубе он выступал за Пари Сен-Жермен, а затем перешел в Монтеррей, где в декабре 2025 года закончил контракт и получил статус свободного агента.