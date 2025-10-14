Збірна України з футболу відіграла четвертий матч у відборі на чемпіонат світу-2026. Команда Сергія Реброва у важкому матчі переграла Азербайджан (2:1), повідомляє 24 Канал.
Кого прорекламував Дамницький?
Під час гри в соцмережах чимало блогерів проводили стріми та коментували матч Україна – Азербайджан онлайн. Однією з найбільш популярних була трансляція на ютуб-каналі "ВЗБІРНА".
Серед ведучих стріму був відомий комік Артем Дамницький. Під час трансляції шоумен вирішив прорекламувати іншу трансляцію, яку вели на каналі "Кавуновий футбол".
Його ведуть двоє молодих хлопців з Херсонщини. Артем побачив, що їх дивиться лише шестеро фанатів і вирішив прорекламувати стрімерів у своєму онлайні.
Як Дамницький потішив молодих блогерів: дивитися відео
Це мало свій ефект, адже на трансляцію "Кавунового футболу" завітали одразу кілька сотень глядачів. Реакція ведучих була дуже щирою та безцінною!
Збірна України у відборі на ЧС-2026
- Підопічні Сергія Реброва взяли максимум очок у жовтневих матчах кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Україна обіграла Ісландію (5:3) та Азербайджан (2:1).
- Після чотирьох турів у групі D збірна України посідає друге місце із сімома балами. Лідирує Франція, у якої 10 очок, тоді як Ісландія має у своєму активі чотири бали.
- Останні матчі у групі відбору на Мундіаль підопічні Реброва зіграють 13 листопада проти Франції (на виїзді) та 16 листопада проти Ісландії (номінально вдома).
- Напряму на ЧС-2026 вийде переможець групи. Своєю чергою команда, яка посяде друге місце, отримає путівку до плей-оф.
- Фінальна частина чемпіонату світу відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.