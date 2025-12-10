Одним з одноклубників Забарного є росіянин Матвій Сафонов. Воротар приєднався до ПСЖ ще влітку 2024-го, тож українець прийшов вже у команду з громадянином Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Parisien.

До теми ПСЖ випадково "засвітив" дружню розмову Забарного з росіянином Сафоновим

Як взаємодіють Забарний та Сафонов?

Тим не менш, співіснування Іллі та Матвія стало головною проблемою для ПСЖ. Клуб вжив максимальних заходів, щоб зняти напругу довкола відносин гравців.

Французькі ЗМІ повідомляють, що в Парижі розуміють чутливість цієї теми та щоденно моніторять появу своїх гравців у ЗМІ. Клуб не хоче зіштовхнутися із наслідками того, що Забарний і Сафонов можуть продемонструвати надмірну близькість у відносинах.

Гравцям же радили уникати того, щоб з'являтися поруч один з одним на тренуваннях та інших публічних заходах. Втім, це доволі складно, адже футболісти виступають на позиціях, які апріорі мають взаємодіяти між собою.

Нещодавно дружина Забарного підпалила ЗМІ гучним висловлюванням про росіян. Ангеліна поділилась приказкою про "москалів", яка підпалила дупи багатьох жителям країни-терористки.

Що відомо про відносини Сафонова та Забарного?