Основною проблемою гри Іллі у ПСЖ варто назвати присутність гравця з Росії. За парижан досі грає воротар Матвій Сафонов, який також виступає і за збірну країни-терористки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Champion.

Чи дружать Забарний та Сафонов?

Ще влітку після переходу Забарний запевнив, що його з росіянином пов'язують лише професійні відносини. Ілля зазначав, що в побуті не спілкується з жодним росіянином.

При цьому гравець часто показово ігнорував Сафонова на публіці. Проте неприємний момент потрапив у трансляцію пресконференції Луїса Енріке на клубному каналі ПСЖ.

На задньому фоні в кадрі разом пройшли Забарний та Сафонов. Судячи з фото, гравці активно щось обговорювали та вели розмову.



Забарний спілкується із Сафоновим / фото скріншот

До того ж в середині листопада ПСЖ виклав відео з літака, на якому Забарний тисне руку невідомому гравцю ПСЖ. Проте на його руці були два особливі персні, які раніше бачили на Сафонові.



Загадкове привітання Забарного в літаку / фото скріншот

Ці фото ще більше підігріли чутки про те, що українець подружився із росіянином. Сам же Ілля лише раз висловився про відносини із воротарем.

Війна триває – я не підтримую жодних стосунків з жодними росіянами. Щодо одноклубника, то я мушу взаємодіяти з ним на професійному рівні в рамках тренувань і буду виконувати свої зобов'язання перед клубом,

– казав у серпні Забарний.