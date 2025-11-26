back button
ПСЖ випадково "засвітив" дружню розмову Забарного з росіянином Сафоновим

Анатолій Дерека
Основні тези
  • Ілля Забарний був помічений під час розмови з російським гравцем Матвієм Сафоновим.
  • Українець раніше заявляв, що його відносини з росіянином є виключно професійними.
Забарний потрапив у кадр із росіянином
Забарний потрапив у кадр із росіянином / Колаж 24 Каналу / Getty Images

Українець Ілля Забарний продовжує будувати кар'єру в ПСЖ, куди перебрався цього літа. Проте у французькому клубі є фактори, які виступають тригером для українських вболівальників.

Основною проблемою гри Іллі у ПСЖ варто назвати присутність гравця з Росії. За парижан досі грає воротар Матвій Сафонов, який також виступає і за збірну країни-терористки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Champion.

Чи дружать Забарний та Сафонов?

Ще влітку після переходу Забарний запевнив, що його з росіянином пов'язують лише професійні відносини. Ілля зазначав, що в побуті не спілкується з жодним росіянином.

При цьому гравець часто показово ігнорував Сафонова на публіці. Проте неприємний момент потрапив у трансляцію пресконференції Луїса Енріке на клубному каналі ПСЖ.

На задньому фоні в кадрі разом пройшли Забарний та Сафонов. Судячи з фото, гравці активно щось обговорювали та вели розмову.


Забарний спілкується із Сафоновим / фото скріншот

До того ж в середині листопада ПСЖ виклав відео з літака, на якому Забарний тисне руку невідомому гравцю ПСЖ. Проте на його руці були два особливі персні, які раніше бачили на Сафонові.


Загадкове привітання Забарного в літаку / фото скріншот

Ці фото ще більше підігріли чутки про те, що українець подружився із росіянином. Сам же Ілля лише раз висловився про відносини із воротарем.

Війна триває – я не підтримую жодних стосунків з жодними росіянами. Щодо одноклубника, то я мушу взаємодіяти з ним на професійному рівні в рамках тренувань і буду виконувати свої зобов'язання перед клубом,
– казав у серпні Забарний.

Які відносини між Сафоновим і Забарним

  • Трансфер Забарного з Борнмута обійшовся ПСЖ у 63 мільйони євро згідно з даними Transfermarkt. Ходили чутки, що Ілля перед трансфером ставив умову ПСЖ щодо продажу Сафонова.
  • Проте росіянин залишився у клубі, а ПСЖ відпрацював стратегію поведінки щодо футболістів. Зрештою Забарний став основним гравцем команди, відігравши 15 матчів та забивши один гол.
  • У свою чергу Сафонов досі не зіграв у цьому сезоні. Раніше Забарний прокоментував відносини із Сафоновим.
  • Зазначимо, що ПСЖ лідирує в чемпіонаті Франції, випереджаючи Марсель та Ланс на два бали. В Лізі чемпіонів підопічні Луїса Енріке стартували з трьох перемог у 4-х зустрічах.