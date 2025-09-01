Після цього ходило чимало розмов щодо взаємовідносин українського футболіста з російським воротарем Матвієм Сафоновим. Киянин вперше особисто прокоментував цю ситуацію, повідомляє 24 Канал із посиланням на ФУТБОЛ 360.

Що сказав Забарний про спілкування з Сафоновим?

Ілля Забарний розповів про своє перебування в одній команді з росіянином. Він зізнався, як саме відбувається їх комунікація:

"Я маю однозначну громадянську позицію – у моїй країні четвертий рік йде повномасштабна війна, росіяни – агресори, які марно намагаються знищити українську свободу та незалежність. Війна триває – я не підтримую жодних стосунків з жодними росіянами.

Що стосується мого одноклубника – я мушу взаємодіяти з ним на професійному рівні в рамках тренувань і буду виконувати свої зобов'язання перед клубом. І наостанок хочу сказати, поки йде війна – я повністю підтримую повну ізоляцію російського футболу у світі".

Довідка. Після переходу в ПСЖ Ілля Забарний встиг провести два матчі на клубному рівні. В них його команда здобула дві перемоги – над Нантом (1:0) і Тулузою (6:3).

Зазначимо, що наступний матч паризький клуб проведе 14 вересня проти Ланса. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Що відомо про відносини між Забарним і Сафоновим?