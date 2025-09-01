Після цього ходило чимало розмов щодо взаємовідносин українського футболіста з російським воротарем Матвієм Сафоновим. Киянин вперше особисто прокоментував цю ситуацію, повідомляє 24 Канал із посиланням на ФУТБОЛ 360.
Що сказав Забарний про спілкування з Сафоновим?
Ілля Забарний розповів про своє перебування в одній команді з росіянином. Він зізнався, як саме відбувається їх комунікація:
"Я маю однозначну громадянську позицію – у моїй країні четвертий рік йде повномасштабна війна, росіяни – агресори, які марно намагаються знищити українську свободу та незалежність. Війна триває – я не підтримую жодних стосунків з жодними росіянами.
Що стосується мого одноклубника – я мушу взаємодіяти з ним на професійному рівні в рамках тренувань і буду виконувати свої зобов'язання перед клубом. І наостанок хочу сказати, поки йде війна – я повністю підтримую повну ізоляцію російського футболу у світі".
Довідка. Після переходу в ПСЖ Ілля Забарний встиг провести два матчі на клубному рівні. В них його команда здобула дві перемоги – над Нантом (1:0) і Тулузою (6:3).
Зазначимо, що наступний матч паризький клуб проведе 14 вересня проти Ланса. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.
Що відомо про відносини між Забарним і Сафоновим?
- Перед переходом українця у ПСЖ була інформація, що Ілля вимагає продажу росіянина, йому начебто пообіцяли, що так і станеться, проте ситуація змінилася.
- Сафонов вирішив боротися за місце у складі та відмовився залишати команду, якщо не отримає тільки дуже привабливу пропозицію.
- Згодом у французькій пресі з'явилася інформація, що гравці потоваришували, проте її спростувала дружина Іллі Забарного.
- Після цього з'явилося й підтвердження її слів, де чітко на відео видно, як українець намагається всіляко уникати росіянина.
- У клубі згодом провели ще одну розмову з гравцями, де було вирішено, що ПСЖ робитиме все можливе, щоб футболісти публічно перетиналися якомога менше, але Забарний більше не вимагатиме продажу воротаря збірної Росії.