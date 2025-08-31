Довбиком зацікавився клуб з Англіської Прем'єрі-ліги. Нападник Роми та лідер збірної України потрапив у шорт-лист найбагатшого клубу світу, повідомляє 24 канал із посиланням на The Sun.

Який клуб хоче придбати Довбика?

За інформацією джерела, Ньюкасл, що гратиме у Лізі чемпіонів 2025/2026 зв'язався з Артемом Довбиком. "Сороки" ведуть перемовини з українським футболістом Роми щодо переходу.

Англійський клуб має наміри посилити атаку команди на тлі можливого трансферу Александера Ісаака у Ліверпуль. Ньюкасл планує орендувати Артема Довбика з правом викупу футболіста.

До слова. Ньюкасл дізнався суперників в основній стадії Ліги чемпіонів 2025/2026. "Сороки" зіграють проти Барселони, ПСЖ, Бенфіка, Баєр, ПСВ, Марсель, Атлетик та Юніон.

Зазначимо, що не лише Ньюкасл розглядає перехід Артема Довбика. Італійський Мілан також планує орендувати українського форварда у Роми.

Раніше повідомляли про те, що Артем Довбик відмовився від переходу в Фулхем, який планував трансфер нападника. Українець визначився з клубом, у якому хоче продовжити кар'єру.