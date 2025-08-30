Джан П'єро Гасперіні не розраховує на футболіста, через що він з великою ймовірністю залишить команду. На форварда є декілька претендентів і наразі відомо, куди сам уродженець Черкас хоче перейти, повідомляє 24 Канал із посиланням на Маттео Моретто.

Де може продовжити кар'єру Довбик?

За інформацією відомого інсайдера, нападника збірної України хотів підписати англійський Фулгем. Проте Довбик відмовився від цього варіанту.

Він заявив, що для нього пріоритетним варіантом є Мілан. Артем може стати частину обміну нападниками між "росонері" та Ромою.

Наразі трансфер залежить від позиції мексиканця Сантьяго Хіменеса. Спочатку він начебто не хотів переходити в римський клуб, але після того, як його виставили на трансфер, змінив свою позицію.

До слова. В минулому сезоні Артем Довбик провів 45 матчів на клубному рівні, в яких забив 17 голів і віддав 4 асисти. Його чинний контракт з Ромою розрахований до 30 червня 2029 року.

Нагадаємо, що вже зовсім скоро ще один форвард збірної України змінить клубну прописку. Владислав Ванат продовжить свою кар'єру в чемпіонаті Іспанії.