Мова йде про Данила Сікана та Арсенія Батагова. Натомість Олександр Зубков виступи у грі із лави запасних на 65-й хвилині зустрічі, інформує 24 Канал.

Оце так Доведеться заплатити 40 мільйонів: клуби АПЛ вишикувались в чергу за зіркою збірної України

Як Сікан забив за Трабзонспор?

На цій же 65-й хвилині рахунок у матчі було відкрито 1:0. Сікан найкраще зіграв головою у воротарському майданчику та вивів Трабзонспор уперед.

Відео голу Сікана

Перевага господарів подвоїлась на 84-й хвилині, коли Чавушоглу відзначився автоголом.

Поєдинок закінчився із рахунком 2:0, а Трабзонспор крокує у кубковому турнірі далі.

Сікан відіграв 87-й хвилин. Натомість Батагов провів повний поєдинок. Зубков після виходу на заміну результативними діями не відзначався.

Відзначимо, що 3 грудня також голом у Європі відзначився Роман Яремчук, який забив за Олімпіакос у Кубку Греції.

Сікан може покинути Трабзонспор?

Видання Gunebakis повідомляло, що турецький клуб планує зимову чистку. Під яку потрапить український нападник, який не виправдовує очікувань тренерського штабу.

За інформацією видання, головний тренер Трабзонспора Фатіх Текке вже погодив список вигнанців із президентом клубу. Це при цьому, що Данило має чинний контракт із командою до кінця червня 2029 року.

Футбол 24 повідомляв, що Сікан може покинутись в УПЛ. Начебто житомирське Полісся готове орендувати форвард із правом викупу. Але на заваді такому трансферу може стати бажання Данила далі грати у Європі та велика зарплата.

Що відомо про статистику Сікана у Трабзонспорі?