Речь идет о Данииле Сикане и Арсении Батагове. Зато Александр Зубков выступил в игре со скамейки запасных на 65-й минуте встречи, информирует 24 Канал.

Вот это да Придется заплатить 40 миллионов: клубы АПЛ выстроились в очередь за звездой сборной Украины

Как Сикан забил за Трабзонспор?

На этой же 65-й минуте счет в матче был открыт 1:0. Сикан лучше всех сыграл головой во вратарской площадке и вывел Трабзонспор вперед.

Видео гола Сикана

Преимущество хозяев удвоилось на 84-й минуте, когда Чавушоглу отметился автоголом.

Поединок закончился со счетом 2:0, а Трабзонспор шагает в кубковом турнире дальше.

Сикан отыграл 87-й минут. Зато Батагов провел полный поединок. Зубков после выхода на замену результативными действиями не отличался.

Отметим, что 3 декабря также голом в Европе отметился Роман Яремчук, который забил за Олимпиакос в Кубке Греции.

Сикан может покинуть Трабзонспор?

Издание Gunebakis сообщало, что турецкий клуб планирует зимнюю чистку. Под которую попадет украинский нападающий, который не оправдывает ожиданий тренерского штаба.

По информации издания, главный тренер Трабзонспора Фатих Текке уже согласовал список изгнанников с президентом клуба. Это при этом, что Данило имеет действующий контракт с командой до конца июня 2029 года.

Футбол 24 сообщал, что Сикан может покинуть в УПЛ. Вроде бы житомирское Полесье готово арендовать форварда с правом выкупа. Но помехой такому трансферу может стать желание Даниила дальше играть в Европе и большая зарплата.

Что известно о статистике Сикана в Трабзонспоре?