Соперником Олимпиакоса был Элиас Сиру. Роман Яремчук вышел в стартовом составе гостей и отметился голом, информирует 24 Канал.

Стоит внимания Придется заплатить 40 миллионов: клубы АПЛ выстроились в очередь за звездой сборной Украины

Как Яремчук забил за Олимпиакос?

Первый тайм не был слишком щедрым на результативные удары. Лишь на 25-й минуте Язиджи вывел Олимпиакос вперед 0:1. Что не скажешь о второй половине встречи. На 48-й Тареми удвоил преимущество гостей, но уже через три минуты хозяева отквитали один мяч благодаря Вернардосу 1:2. Именно 28-летний нападающий хозяев впоследствии записал в свой актив дубль.

На 61-й минуте все тот же Язиджи снова увеличил преимущество гостей до двух голов. Яремчук взялся за дело лишь в конце встречи. Роман головой замкнул передачу с фланга, сделав счет в матче 2:4.

Видео гола Яремчука в Кубке Греции

Интересно. У текущем сезоне 2025 – 2026 в свои голы Яремчук забил в рамках Кубка Греции (3 мяча).

Точку во встрече поставил Эль-Кааби. Финальный свисток зафиксировал разгромную победу Олимпиакоса со счетом 2:5.

Что известно о выступлениях Яремчука за Олимпиакос?

Украинский форвард выступает за Олимпиакос с июля 2024-го, подписав контракт до конца июня 2028-го.

С тех пор Яремчук сыграл за греческий клуб в 41-м матче, в которых отметился 13 голами и 5 результативными передачами (данные Transfermarkt).

В текущем сезоне Роман забил 3 мяча и отдал ассист в 8-ми сыгранных поединках.

Яремчук мог покинуть Олимпиакос?

Еще весной 2025 года издание Sport24.gr. сообщало, что украинский форвард не оправдал ожиданий тренерского штаба и может покинуть команду.

В Олимпиакосе не были довольны нестабильностью Яремчука и его высокой зарплатой – 1,5 миллиона евро в год без учета бонусов.

На фоне этого была информация, что Яремчуком интересуется турецкий Трабзонспор.