Олимпиакос планирует избавиться от Романа Яремчука уже в конце этого сезона. На украинского форварда продолжают появляться потенциальные кандидаты.

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Новый претендент на Яремчука

Турецкий Трабзонспор проявляет интерес к нападающему сборной Украины.

Конкретных шагов на подписание Яремчука в турецком клубе пока не предпринимали.

Главный тренер Олимпиакоса Хосе Луис Мендилибар сейчас серьезно относится к футболисту, который улучшил свою результативность во второй части сезона-2024/2025. Однако греческий клуб еще не решил, что делать с украинцем.

Справка. В текущей кампании Роман Яремчук сыграл 28 матчей за Олимпиакос, в которых забил 8 голов и отдал две результативные передачи.

Отметим, что Трабзонспор сейчас занимает 11-ю позицию в чемпионате Турции.