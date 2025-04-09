Однако лидер сборной Украины имеет довольно скромную зарплату по сравнению со своими одноклубниками. Стало известно, сколько зарабатывает Забарный в Борнмуте, пишет 24 канал со ссылкой на Capology.

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Сколько зарабатывает Забарный

Илья Забарный получает в Борнмуте скромную по меркам АПЛ заработную плату. Средства, которые зарабатывает украинский защитник составляет 2,6 миллиона фунтов стерлингов в год с учетом налогов.

По этому показателю Забарный расположился на 8-11 позиции среди партнеров по команде. Рядом с Ильей находятся Маркос Сенеси, Антуан Семеньо и Дэвид Брукс.

Лидерами в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков Борнмута являются Эванилсон, Джастин Клюйверт, Кепа Аррисабалага, Райан Кристи, Луис Синистерра, Тайлер Адамс и Льюис Кук.

В текущем сезоне Илья Забарный сыграл в 32 матчах за Борнмут во всех турнирах. Суммарно украинский защитник "вишен" провел на поле 2 тысячи 801 минуту.