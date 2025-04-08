. За это время он закрепился в основном составе команды как центральный защитник и неоднократно получал признание от болельщиков и тренерского штаба.

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В какой рейтинг попал Забарный

Футбольный портал составил список самых дорогих защитников мира, в который попал и украинский защитник, пишет 24 канал со ссылкой на Transfermarkt.

Илья Забарный разместился на 27-й позиции. Его трансферная стоимость составляет 40 млн евро.

На первой позиции разместился защитник Арсенала Салиба.

Отметим, что сезоне-2024/2025 Илья Забарный сыграл 32 матчей за Борнмут.