. За это время он закрепился в основном составе команды как центральный защитник и неоднократно получал признание от болельщиков и тренерского штаба.
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В какой рейтинг попал Забарный
Футбольный портал составил список самых дорогих защитников мира, в который попал и украинский защитник, пишет 24 канал со ссылкой на Transfermarkt.
Илья Забарный разместился на 27-й позиции. Его трансферная стоимость составляет 40 млн евро.
На первой позиции разместился защитник Арсенала Салиба.
Отметим, что сезоне-2024/2025 Илья Забарный сыграл 32 матчей за Борнмут.