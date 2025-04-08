Илья Забарный продолжает привлекать внимание европейских топ-клубов. На этот раз им заинтересовался самый богатый клуб мира.

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Кто нацелился на Забарного

Ньюкасл нацелился на подписание защитника сборной Украины, пишет 24 канал со ссылкой на The Newcastle United Blog.

Также "сороки" хотят подписать защитника Кристал Пелеса Марка Гехи. В клубе считают, что оба игрока не нуждаются в адаптации.

Напомним, что украинцем также интересовались такие клубы как Реал, ПСЖ, Ювентус и Тоттенхэм.

Справка. В сезоне-2024/2025 Илья Забарный сыграл 32 матчей за Борнмут.

Отметим, что Илья Забарный выступает за "вишен" с 2023 года. За это время он закрепился в основном составе команды как центральный защитник и неоднократно получал признание от болельщиков и тренерского штаба