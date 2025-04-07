Английский гранд нацелился на звезду немецкого футбола. Трансфер может состояться уже летом этого года, информирует 24 канал со ссылкой на издание GiveMeSport.

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Хорошее усиление

Манчестер Сити планирует подписать полузащитника Флориана Вирца. "Горожане" готовы заплатить 100 миллионов леверкузенскому Байеру за трансфер звезды немецкого футбола.

Предложенная сумма должна удовлетворить потребности клуба. Поэтому "фармацевты" могут отпустить Вирца в Манчестер летом этого года. Немец рассматривается, как замена Де Брюне, что покинет команду после завершения текущего сезона.

Более того, Бавария претендует на Флориана Вирца. Однако Байер вряд ли имеет в планах продать свою главную звезду прямым конкурентам в борьбе за "золотую тарелку" Бундеслиги.

К слову. Флориан Вирц в текущей кампании сыграл в 39 матчах за Байер в официальных турнирах. На счету немецкого полузащитника "фармацевтов" 15 забитых мячей и 13 результативных передач.

Фактор Пепа Гвардиолы также может повлиять на переход немца в Манчестер Сити. Ведь многие игроки хотят играть под руководством именитого испанского специалиста.