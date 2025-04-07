Ранее стало известно, что Кевин Де Брюйне покинет Манчестер Сити в конце сезона-2024/2025. Клуб уже ищет кандидатов на замену атакующему полузащитнику.

Читайте также Европейский гранд планирует подписать звезду Манчестер Сити

Кого хочет подписать Гвардиола

Манчестер Сити хочет подписать Дани Ольмо на замену Кевину Де Брюйне, пишет 24 канал со ссылкой на Fichajes.

Трансфер может обойтись "горожанам" в 50 миллионов фунтов – сумму, которую клуб готов заплатить.

Гвардиола, который еще во время выступлений Ольмо в немецкой Бундеслиге высоко оценивал его игру, убежден, что испанец идеально подойдет к его тактической схеме. Благодаря своей универсальности, умению эффективно действовать как в центре поля, так и на флангах, Ольмо выглядит очень привлекательным вариантом для усиления команды. В случае успешного завершения переговоров, переход может состояться уже в ближайшее время.

Справка. В сезоне-2024/2025 Дани Ольмо сыграл 28 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Отметим, что сейчас Манчестер Сити занимает 5-ю позиций в турнирной таблице чемпионата Англии.