Проте лідер збірної України має доволі скромну зарплату порівняно зі своїми одноклубниками. Стало відомо, скільки заробляє Забарний у Борнмуті, пише 24 канал із посиланням на Capology.

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Скільки заробляє Забарний

Ілля Забарний отримує у Борнмуті скромну за мірками АПЛ заробітну плату. Кошти, які заробляє український захисник складає 2,6 мільйона фунтів стерлінгів на рік з урахуванням податків.

За цим показником Забарний розташувався на 8-11 позиції серед партнерів по команді. Поряд з Іллею знаходяться Маркос Сенесі, Антуан Семеньо та Девід Брукс.

Лідерами у рейтингу найбільш високооплачуваних гравців Борнмута є Еванілсон, Джастін Клюйверт, Кепа Аррісабалага, Раян Крісті, Луїс Сіністерра, Тайлер Адамс та Льюїс Кук.

У поточному сезоні Ілля Забарний зіграв у 32 матчах за Борнмут в усіх турнірах. Сумарно український захисник "вишень" провів на полі 2 тисячі 801 хвилину.