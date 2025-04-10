Олімпіакос планує позбутися Романа Яремчука вже наприкінці цього сезону. На українського форварда продовжують з'являтися потенційні кандидати.

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Новий претендент на Яремчука

Турецький Трабзонспор виявляє цікавість до нападника збірної України.

Конкретних кроків на підписання Яремчука у турецькому клубі поки не робили.

Головний тренер Олімпіакоса Хосе Луїс Менділібар наразі серйозно ставиться до футболіста, який покращив свою результативність в другій частині сезону-2024/2025. Однак грецький клуб ще не вирішив, що робити з українцем.

Довідка. У поточній кампанії Роман Яремчук зіграв 28 матчів за Олімпіакос, у яких забив 8 голів та віддав дві результативні передачі.

Відзначимо, що Трабзонспор наразі посідає 11-ту позицію в чемпіонаті Туреччини.