Суперником Олімпіакоса був Еліас Сіру. Роман Яремчук вийшов у стартовому складі гостей та відзначився голом, інформує 24 Канал.

Як Яремчук забив за Олімпіакос?

Перший тайм не був надто щедрим на результативні удари. Лише на 25-й хвилині Язіджі вивів Олімпіакос уперед 0:1. Що не скажеш про другу половину зустрічі. На 48-й Таремі подвоїв перевагу гостей, але вже через три хвилини господарі відквитали один м'яч завдяки Вернардосу 1:2. Саме 28-річний нападник господарів згодом записав у свій актив дубль.

На 61-й хвилині все той же Язіджі знову збільшив перевагу гостей до двох голів. Яремчук взявся за справу лише наприкінці зустрічі. Роман головою замкнув передачу з флангу, зробивши рахунок у матчі 2:4.

Відео голу Яремчука у Кубку Греції

Цікаво. У поточному сезоні 2025 – 2026 у свої голи Яремчук забив у рамках Кубка Греції (3 м'ячі).

Крапку у зустрічі поставив Ель-Каабі. Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Олімпіакоса з рахунком 2:5.

Що відомо про виступи Яремчука за Олімпіакос?

Український форвард виступає за Олімпіакос із липня 2024-го, підписавши контракт до кінця червня 2028-го.

Відтоді Яремчук зіграв за грецький клуб у 41-му матчі, у яких відзначився 13 голами та 5 результативними передачами (дані Transfermarkt).

У поточному сезоні Роман забив 3 м'ячі та віддав асист у 8-ми зіграних поєдинках.

Яремчук міг покинути Олімпіакос?

Ще навесні 2025 року видання Sport24.gr. повідомляло, що український форвард не виправдав очікувань тренерського штабу та може покинути команду.

В Олімпіакосі не були задоволені нестабільністю Яремчука та його високою зарплатою – 1,5 мільйона євро на рік без урахування бонусів.

На тлі цього була інформація, що Яремчуком цікавиться турецький Трабзонспор.