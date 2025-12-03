Це буде 249-та очна зустріч Атлетіка та Реала та 189-та у рамках Ла Ліги. Мадридський гранд володіє колосальною перевагою за кількістю перемог – 124 проти 79-ти у клубу з Більбао, інформує 24 Канал.

Цікаво Реал у шоці: два європейські гранди претендують на Луніна

Що відомо про протистояння Атлетік – Реал?

Також портал Transfermarkt повідомляє, що ще 45 ігор команди зводили до мирової. У минулому сезоні 2024 – 2025 ці колективи двічі перетинались на футбольному полі. Обидва рази у рамках іспанської першості. Команди обмінялись перемогами. Спершу Атлетік вдома здолав Реал 2:1, а у 32-му турі "вершкові" взяли реванш 1:0.

Цікаво, що найкращим бомбардиром у цьому лобовому протистоянні досі залишається колишній нападник Атлетіка Тельмо Сарра, який помер ще у 2006-му році – 23 голи.

У минулому 14-му турі обидва колективи показали різні результати. "Баске" на виїзді здолали Леванте 2:0. Голи у складі клубу з Більбао забивали Наварро та Вільямс. Натомість підопічні Хабі Алонсоне змогли на виїзді обіграти каталонську Жирону 1:1. Асист у цьому поєдинку у свій актив записав український вінгер Віктор Циганков.

Де та коли дивитись матч?

Зверніть увагу, що матч Атлетік – Реал розпочнеться 3 грудня о 20:00 (за київським часом). Українські фанати футболу зможуть переглянути поєдинок на медіасервісі MEGOGO.

Напередодні цього протистояння з'явилась інформація, що Реал готовий попрощатись із Родріго. Бразилець не входить у плани головного тренера "вершкових" Алонсо. Хоча 24-річний вінгер має чинний контракт із мадридським клубом до кінця червня 2028 року. Про це повідомило видання The Athletic. "Королівський клуб" готовий продати атакувального півзахисника вже взимку або влітку 2026-го.

Також журналіст цього видання Маріо Кортегана повідомляв, що матч проти Атлетіка може стати останнім для Алонсо. Все залежить від результату даного поєдинку.

Прогноз букмекера

Реал – беззаперечний фаворит майбутнього протистояння по лінії betking. Перемога "вершкових" оцінена всього в 1,81, тоді як на успіх суперника дають коефіцієнт 4,20. Мирова – 4 рівно.

Ймовірно, що у матчі буде забито більше 2,5 голів – 1,71. Тому уболівальники можуть побачити результативну гру. Найімовірніше, що автором голу стане французький форвард Реала Кіліан Мбаппе – 1,80.

*Коефіцієнти подані станом на 16:20 02.12.2025

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Як Атлетік та Реал виступають у поточному сезоні Ла Ліги 2025 – 2026?