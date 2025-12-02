Уболівальники побачать зустріч двох команд із верхньої частини турнірної таблиці Ла Ліги. До очного матчу Барселона випереджає Атлетіко лише на 3 бали, а це якраз ціна однієї перемоги, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Інсайдер назвав термін повернення Мудрика на поле

Що відомо навколо матчу Барселона – Атлетіко?

Поєдинок перенесений на 2 грудня через те, що обидва колективи у січні 2026-го братимуть участь у Суперкубку Іспанії. Також 2 грудня відбудеться матч між Атлетік Більбао та мадридським Реалом. Решта ігор 19-го туру відбудуться вже у січні наступного року.

У минулому 14-му турі іспанської першості обидві команди святкували домашні перемоги: Барселона обіграла Алавес 3:1, а Атлетіко переграло 2:0 Реал Ов'єдо. Відзначимо, що у поєдинку туру проти Реала українець Віктор Циганков відзначився гольовою передачею за Жирону, а матч закінчився нічиєю 1:1.

Де та коли дивитись поєдинок?

Матч Барселона – Атлетіко відбудеться 2 грудня о 22:00 (за київським часом).

В Україні цей поєдинок можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO за передплатами MEGOPACK (Максимальна) та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S і MEGOPACK Y.

Напередодні лобової зустрічі головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік поділився своїми очікуваннями від матчу проти "матрацників".

"Ми повинні зіграти на максимумі проти чудової команди. Це одна з найкращих команд у Європі, яка демонструє відмінний рівень гри та суттєво підсилилася під час літнього трансферного вікна. Мені подобається спостерігати за їхнім футболом, тому що вони дуже сильні в атаці. Хоча й у нас також є клас, і наше завдання – його продемонструвати", – наводить слова наставника видання Mundo Deportivo.

Прогноз букмекера

Барселона є явною фавориткою протистояння по лінії betking. Перемога "блаугранас" оцінена всього в 1,84. Натомість на звитягу Атлетіко дають коефіцієнт 4 рівно. Такий же коефіцієнт стоїть на мирову.

Ймовірно, що у матчі буде забито менше 3,5 голів – 1,87. Швидше за все, що обидві команди потішать уболівальників голами – 1,42.

*Коефіцієнти подані станом на 23:38 01.12.2025

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Як Барселона грала проти Атлетіко?