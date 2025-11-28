Уболівальники побачать протистояння третьої та четвертої команд турнірної таблиці Бундесліги 2025 – 2026. Після 11-ти зіграних турів Баєр випереджає Боруссію лише на один бал – 23 проти 22-х у дортмундців, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Реал визначився із майбутнім головного тренера, який розвалює команду та ігнорує Луніна

Що відомо про протистояння Баєр – Боруссія Дортмунд?

Обидва колективи на тижні перемагали у Лізі чемпіонів. Баєр доволі сенсаційно на виїзді переграв англійський Манчестер Сіті 2:0. Голи у ворота "містян" забивали Грімальдо та Шик.

А от Боруссія розтрощила на домашньому полі іспанський Вільярреал 4:0. Щоправда, "жовта субмарина" із 52-ї хвилини грала у меншості після червоної картки центрального захисника Фойта. Якраз після цього вилучення були забиті три із чотирьох голів дортмундського клубу. Дубль у ворота іспанського клубу забив Гірассі. Ще по голу в активі Адеємі та Свенссона. В УЄФА процитували слова головного тренера "джмелів" Ніко Ковача, який пояснив, завдяки чому його команді вдалось здобути розгромну перемогу.

Цікаво. Боруссія із 10 балами йде 6-ю у загальні турнірній таблиці Ліги чемпіонів 2025 – 2026 після 5-ти турів. Баєр набрав на два очки менше (8), але посідає аж 17-ту сходинку.

Натомість у попередньому турі німецької першості леверкузенці оформили свою переможну серію у Бундеслізі вже до двох поспіль матчів. Колишня команда Хабі Алонсо переграла на виїзді Вольфсбург 3:1.

Якщо Баєр у двох поспіль поєдинках перемагає, то Боруссія вже два матчі, як не може виграти. Спершу нічия іх Гамбургом 1:1, а у минулому турі бойова мирова із Штутгартом 3:3.

Прогноз букмекера

Баєр – невеликий фаворит центрального матчу туру по лінії betking. Перемогу леверкузенського клубу оцінюють у 2,50. Водночас звитяга Боруссії оцінена у 2,60. Нічия у головному поєдинку – 3,75.

Очікується, що зустріч буде результативною. Тотал голів у битві більше 2,5 – 1,57. Дещо менший коефіцієнт 1,50 стоїть на показник "обидві заб'ють (так)".

*Коефіцієнти подані станом на 22:55 27.11.2025

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Якою є історія матчів Баєр – Боруссія Дортмунд?

Як повідомляє Transfermarkt, у цьому протистоянні налічується вже 108 очних матчів.

У лобових матчах статистика краща у Боруссії – 47 перемог проти 34-х у леверкузенців. Ще 27 ігор завершувались нічиєю.

У минулому сезоні Бундесліги 2024 – 2025 команди обмінялись звитягами – 2:3 (Баєр) та 2:4 (Боруссія).

Відзначимо, що до кінця 2025 року уболівальники побачать ще один бій між Баєром та Боруссією Дортмунд. Німецькі гранди дійдуться у рамках 1/8 фіналу Кубка Німеччини (2 грудня).

До слова, матч Баєр – Боруссія розпочнеться 29 листопада о 19:30 (за київським часом).