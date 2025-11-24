Минулими вихідними в американському Лас-Вегасі пройшов 22-ий етап з 24-х цього сезону. Перемогу в гонці здобув пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, який є чинним чемпіоном, повідомляє 24 Канал.

Хто фаворит в битві за чемпіонство у Формулі-1?

Нідерландець більш ніж на 20 секунд випередив прямого конкурента в битві за перше місце Ландо Норріса. Проте після завершення гран-прі Макс отримав ще радісну новину.

Річ у тім, що боліди пілотів Макларен порушили норми технічного регламенту. Контрольна планка на машинах Норріса та Піастрі, була зношена більше дозволеного мінімуму.

Через це Норріса та Піастрі дискваліфікували, що сильно загострило інтригу в чемпіонаті. Ферстаппен наздогнав по балах Піастрі і тепер вони разом відстають від Норріса на 24 бали:

Ландо Норріс (Макларен) – 390 очок Оскар Піастрі (Макларен) – 366 очок Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 366 очок

Довідка. За підсумком кожного етапу очки отримують пілоти з топ-десятки. Переможцю дістається 25 балів, другому місцю – 18, третьому – 12, четвертому – 10, п'ятому – 8, шостому – 6, сьомому – 4, восьмому – 3, дев'ятому – 2, десятому – 1. В спринтах бали отримує тільки перша вісімка – від 8 до 1 очка відповідно.

До кінця сезону залишились всього два етапи. За тиждень в Катарі пройдуть як класичне гран-прі, так і спринт, а завершиться сезон 7 грудня в Абу-Дабі (ОАЕ). Тож саме в Катарі будуть розіграна більшість очок, що залишилась.

Прогноз букмекера (21+)

Фаворитом гран-прі Катару по лінії betking вважається Макс Ферстаппен. Успіх нідерландця оцінюється у 2,25, тоді як лідера чемпіонату Ландо Норріса – у 2,75. Коефіцієнт на тріумф Оскара Піастрі становить 7,00.

При цьому Норрісу для перемоги в чемпіонаті достатньо фінішувати у топ-трійці в кожній з гонок, що залишились. Ймовірність подіуму Ландо в Катарі оцінюється в 1,33.

*Коефіцієнти подані станом на 00:25 24.11.2025

