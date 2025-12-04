Це буде єдиний поєдинок 14-го туру АПЛ, який відбудеться 4 грудня. Інші ігри туру завершились 3 грудня. Початок матчу Манчестер Юнайтед – Вест Хем о 22:00 (за київським часом), інформує 24 Канал.

Оце так Голанд встановив історичний рекорд, який тримався з XX століття

Якою є історія протистояння МЮ – Вест Хем?

Історія матчів між МЮ та Вест Хемом налічує вже 144 лобові поєдинки."Червоні дияволи" володіють істотною перевагою за кількістю перемог – 70 проти 43-х звитяг у "молотобійців". Ще 31 поєдинок закінчувався мировою (дані Transfermarkt).

У минулому сезоні 2024 – 2025 команди двічі зустрічались у рамках АПЛ. Цікаво, що в обох випадках перемогу святкували гравці Вест Хема – 2:1 (вдома) та 0:2 (на виїзді).

До слова, майбутні суперники 58 разів грали в англійській першості. У чемпіонаті теж частіше перемагали футболісти МЮ – 34 рази, тоді як в 11-ти матчах звитягу святкував Вест Хем. Також було зафіксовано 11 нічиїх.

Прогноз букмекера

Манчестер Юнайтед є фаворитом матчу по лінії betking. На перемогу господарів дають 1,48. А от звитягу гостей оцінюють коефіцієнтом 6,50. Мирова – 4,75.

Ймовірно, що команди не проб'ють тоталів голів у поєдинку більше 3,5 голів – 1,62. Водночас обидва колективи можуть відзначитись результативними ударами – 1,71.

*Коефіцієнти подані станом на 23:28 03.12.2025

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Як МЮ та Вест Хем виступають у сезоні АПЛ 2025 – 2026?

Манчестер Юнайтед перед 14-м туром йде на 9-му місці у сезоні АПЛ, набравши 21 бал.

А от у Вест Хема справи йдуть куди гірше. "Молотобійці" із 11 очками йдуть у зоні вильоту із АПЛ – 18-та позиція серед 20 учасників першості. Гірші справи лише у Бернлі (10 пунктів) та Вулверхемптона (2 очки).

30 листопада "червоним дияволам" нарешті вдалось перервати свою безвиграшну серію, яка тривала три матчі.

Натомість Вест Хем востаннє перемагав 8 листопада, коли вдома здолав Бернлі 3:2.

Цікаво, що раніше портал TBR Football повідомляв, що МЮ є серед клубів, які зацікавились центрбеком київського Динамо Тарасом Михавком.