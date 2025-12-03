Команди видали шалену гольову феєрію, яка завершилася перемогою гостей з рахунком 5:4. Ця зустріч стала особливою для форварда "містян" Ерлінга Голанда, повідомляє 24 Канал із посиланням на Flashscore.

Яке досягнення підкорилося Голанду?

Норвезький нападник забив перший м'яч у цьому поєдинку. Він відзначився голом на 17-й хвилині гри після передачі з флангу від Жеремі Доку.

Завдяки цьому Голанд переписав історію англійського футболу. Він досяг позначки у 100 голів в АПЛ за найменшу кількість поєдинків.

Для досягнення ювілейного взяття воріт норвежцю знадобилося лише 111 матчів. Попереднім рекордсменом був легендарний англійський форвард Алан Ширер, який встановив своє досягнення ще наприкінці XX століття.

Рекордсмени за швидкістю забиття 100 голів в АПЛ

Ерлінг Голанд – 111 матчів Алан Ширер – 124 Гаррі Кейн – 141 Серхіо Агуеро – 147 Тьєррі Анрі – 160

Після матчу норвежець у коментарі BBC прокоментував визначну подію. Він заявив, що пишається цим рекордом і заявив, що не збирається зупинятися.

Клуб 100 – це величезна подія. Зробити це так швидко – неймовірно. Я гордий, я щасливий. Однак, я вже багато разів казав – нападник Манчестер Сіті повинен забивати багато голів. Це моя робота, це те, що я намагаюся робити. Мені слід було робити хет-трик, у мене було кілька шансів. Мені потрібно тренуватися. Ще сто голів? Чому б і ні?

– сказав Голанд.

Зазначимо, що у вересні норвезький нападник встановив подібне досягнення в Лізі чемпіонів. Він найшвидше серед усіх гравців в історії цього турніру забив 50 голів.

