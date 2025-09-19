Господарі здобули впевнену перемогу з рахунком 2:0. Перший гол у поєдинку забив Ерлінг Голанд, завдяки чому став абсолютним рекордсменом турніру, повідомляє 24 Канал.

Який рекорд підкорився Голанду?

Норвезький форвард записав у свій актив ювілейний 50-й гол у Лізі чемпіонів. Він досягнув цієї позначки найшвидше серед усіх футболістів в історії.

Йому знадобилося лише 49 ігор. Нападник "містян" перевершив рекорд легендарного Руда ван Ністелроя, який забив 50 м’ячів за 62 матчі.

Як Голанд встановив рекорд ЛЧ: дивіться відео

Також він став другим наймолодшим гравцем, якому це вдалося (25 років і 59 днів). Голанд поступився лише Ліонелю Мессі (24 роки та 284 дні) та випередив Кіліана Мбаппе (25 років і 356 днів).

Цікаво. Досягнувши позначки у 50 голів норвежець також увірвався в топ-10 найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів. Він ділить дев'яту та десяту сходинку з Тьєррі Анрі, а лідером залишається Кріштіану Роналду – 140 голів.

Як Гвардіола прокоментував рекорд Голанда?

Після завершення матчу головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола відреагував на рекорд Голанда. У коментарі BBC він віддав належне нападнику,

"Що я можу сказати? Його статистика промовляє сама за себе. Нам пощастило, що він грає за наш клуб. Хочу привітати його, адже він приєднався до компанії таких видатних бомбардирів, як Рууд ван Ністелрой і Роберт Левандовський.

Та особливо варто згадати Криштіану Роналду та Ліонеля Мессі – двох футболістів, які домінували упродовж двадцяти років. Для Ерлінга бути поруч із ними – це справді вражає. Чи зможе Голанд стати найкращим бомбардиром в історії турніру? У такому ритмі – так. Він буде грати ще років десять, дванадцять", – заявив Гвардіола.

Що відомо про виступи Голанда в Лізі чемпіонів?