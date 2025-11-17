Після завершення матчу Ерлінг Голанд розповів, чому образився на одноклубника Артема Довбика по римській Ромі. Норвезький форвард зізнався, що Джанлука Манчіні протягом усього поєдинку намагався сфолити на ньому, інформує 24 Канал із посиланням на NorwayFoot.

Який вчинок італійського захисника розлютив Голанда?

У коментарі норвезькій пресі нападник англійського Манчестер Сіті зізнався, що приставання захисника збірної Італії дійшло навіть до його сідниць. Під час поєдинку Голанда та Манчіні навіть довелось стримувати партнерам по команді, аби словесна перепалка не переросла у справжню бійку.

Однак таку поведінку італійця Ерлінг сприйняв, як додаткову мотивацію.

Манчіні постійно чіпляв мене, навіть мацав мою дупу. В якийсь момент мені це набридло, і я накричав на нього: "Що ти робиш?!" Але потім сказав: "Красно дякую за мотивацію – давай, чорт забирай, пограємо". У підсумку я забив два м'ячі,

– сказав Ерлінг.

Відзначимо, що ключовий поєдинок у групі І закінчився розгромною перемогою Норвегії на виїзді з рахунком 1:4. Голанд став автором дублю у ворота "скуадра адзурри". Завдяки цій звитязі норвежці посіли перше місце та напряму вийшли на чемпіонат світу-2026 з футболу.

Цікаво! Збірна Норвегії лише вчетверте у своїй історії зіграє на Мундіалі. Востаннє норвежці брали участь на ЧС ще у сезоні 1997 – 1998, коли в 1/8 фіналу вилетіли якраз від Італії (0:1). Далі, аніж стадія 1/8 ця збірна не проходила.

Натомість Італії у березні 2026 року ще доведеться поборотись за путівку на ЧС-2026. "Скуадра адзурра" потрапила у перший кошик під час майбутнього жеребкування, яке відбудеться вже 20 листопада.

Що відомо про виступи Голанда у збірній Норвегії?