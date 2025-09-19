Хозяева одержали уверенную победу со счетом 2:0. Первый гол в поединке забил Эрлинг Холанд, благодаря чему стал абсолютным рекордсменом турнира, сообщает 24 Канал.

Читайте также Лига чемпионов 2025-2026: календарь, результаты матчей и турнирная таблица

Какой рекорд покорился Холанду?

Норвежский форвард записал в свой актив юбилейный 50-й гол в Лиге чемпионов. Он достиг этой отметки быстрее всех футболистов в истории.

Ему понадобилось всего 49 игр. Нападающий "горожан" превзошел рекорд легендарного Руда ван Нистелроя, который забил 50 мячей за 62 матча.

Как Холанд установил рекорд ЛЧ: смотрите видео

Также он стал вторым самым молодым игроком, которому это удалось (25 лет и 59 дней). Холанд уступил лишь Лионелю Месси (24 года и 284 дня) и опередил Килиана Мбаппе (25 лет и 356 дней).

Интересно. Достигнув отметки в 50 голов норвежец также ворвался в топ-10 лучших бомбардиров Лиги чемпионов. Он делит девятую и десятую строчку с Тьерри Анри, а лидером остается Криштиану Роналду – 140 голов.

Как Гвардиола прокомментировал рекорд Холанда?

После завершения матча главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола отреагировал на рекорд Холанда. В комментарии BBC он отдал должное нападающему,

"Что я могу сказать? Его статистика говорит сама за себя. Нам повезло, что он играет за наш клуб. Хочу поздравить его, ведь он присоединился к компании таких выдающихся бомбардиров, как Рууд ван Нистелрой и Роберт Левандовский.

Но особенно стоит вспомнить Криштиану Роналду и Лионеля Месси – двух футболистов, которые доминировали на протяжении двадцати лет. Для Эрлинга быть рядом с ними – это действительно впечатляет. Сможет ли Холанд стать лучшим бомбардиром в истории турнира? В таком ритме – да. Он будет играть еще лет десять, двенадцать", – заявил Гвардиола.

Что известно о выступлениях Холанда в Лиге чемпионов?