Хозяева одержали уверенную победу со счетом 2:0. Первый гол в поединке забил Эрлинг Холанд, благодаря чему стал абсолютным рекордсменом турнира, сообщает 24 Канал.
Какой рекорд покорился Холанду?
Норвежский форвард записал в свой актив юбилейный 50-й гол в Лиге чемпионов. Он достиг этой отметки быстрее всех футболистов в истории.
Ему понадобилось всего 49 игр. Нападающий "горожан" превзошел рекорд легендарного Руда ван Нистелроя, который забил 50 мячей за 62 матча.
Как Холанд установил рекорд ЛЧ: смотрите видео
Также он стал вторым самым молодым игроком, которому это удалось (25 лет и 59 дней). Холанд уступил лишь Лионелю Месси (24 года и 284 дня) и опередил Килиана Мбаппе (25 лет и 356 дней).
Интересно. Достигнув отметки в 50 голов норвежец также ворвался в топ-10 лучших бомбардиров Лиги чемпионов. Он делит девятую и десятую строчку с Тьерри Анри, а лидером остается Криштиану Роналду – 140 голов.
Как Гвардиола прокомментировал рекорд Холанда?
После завершения матча главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола отреагировал на рекорд Холанда. В комментарии BBC он отдал должное нападающему,
"Что я могу сказать? Его статистика говорит сама за себя. Нам повезло, что он играет за наш клуб. Хочу поздравить его, ведь он присоединился к компании таких выдающихся бомбардиров, как Рууд ван Нистелрой и Роберт Левандовский.
Но особенно стоит вспомнить Криштиану Роналду и Лионеля Месси – двух футболистов, которые доминировали на протяжении двадцати лет. Для Эрлинга быть рядом с ними – это действительно впечатляет. Сможет ли Холанд стать лучшим бомбардиром в истории турнира? В таком ритме – да. Он будет играть еще лет десять, двенадцать", – заявил Гвардиола.
Что известно о выступлениях Холанда в Лиге чемпионов?
- Дебютировал в турнире 17 сентября 2019 года в составе РБ Зальцбург и сразу отметился хет-триком.
- Всего в турнире представлял три клуба: Зальцбург (8 голов в 6 матчах), Боруссию Дортмунд (15 мячей в 13 играх), Манчестер Сити (27 голов в 30 поединках).
- Кроме 50 голов отдал также 5 ассистов, а в сезоне-2022/2023 стал победителем турнира.
- Следующий поединок в ЛЧ Манчестер Сити проведет 1 октября на выезде против Монако. Этот матч должен стать юбилейным 50-м для норвежца в турнире.