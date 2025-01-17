Норвезький форвард підписав нову угоду з чинним чемпіоном Англії. Сторони домовилися про продовження співпраці до 2034 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Манчестер Сіті.

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Що відомо про новий контракт

Перед тим, як поставити підпис під новим контрактом, зірка "містян" звернувся до захисників АПЛ. Голанд перепросив перед ними, що їм ще довго доведеться мати з ним справу.

"Дорогі захисники, я розмірковував над останніми кількома роками, які ми провели разом. Як і в будь-яких стосунках, у нас були злети та падіння, висоти та низини. Це природно. Так, у нас були свої протистояння. Але ви підштовхували мене бути найкращою версією себе, коли спалахували емоції.

Нам усім іноді потрібно розслабитися. Так чи інакше, останнім часом ходить багато чуток. Я розумію. Іноді ви не хочете, щоб я був поруч. Але я думаю, що ми потрібні один одному. Іншими словами, ви доповнюєте мене. Тому все, що я можу сказати, це "вибачте". Я тут, щоб залишитися", – сказав Голанд.

Звернення Голанда до захисників перед підписання контракту: дивіться відео

За інформацією відомого інсайдера Фабріціо Романо, норвезький форвард став найвисокооплачуванішим гравцем в історії Манчестер Сіті, а також у договорі прописана сума відступних. Точної інформації щодо її розміру немає, проте "це дуже високі цифри".

До слова. За даними TBR Football, Ерлінг Голанд буде заробляти 500 тисяч фунтів на тиждень без урахування бонусів та іміджевих прав.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Ерлінг Голанд провів 28 матчів, у яких забив 21 гол та віддав один асист. За час виступів у футболці "містян" він здобув шість трофеїв.