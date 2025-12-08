Там фіналіст Ліги чемпіонів Інтер зійдеться із тріумфаторами АПЛ в особі Ліверпуля, повідомляє 24 Канал. Початок матчу – 9 грудня о 21:45 за київським часом.

Як Ліверпуль опинився у кризі?

Мерсисайдська команда мала шалені амбіції влітку після чемпіонського сезону. Ліверпуль провернув шалену трансферну кампанію, закупивши новачків майже на 500 мільйонів євро.

Проте поки що команда Арне Слота з тріском провалює сезон. Англійський клуб зазнав вже аж дев'ять поразок в усіх турнірах та вже вилетів із Кубка ліги.

Але головне, що Ліверпуль вже де-факто випав з чемпіонської гонки в АПЛ та застряг там всередині турнірної таблиці. В Лізі чемпіонів так само підопічні Слота не відзначаються стабільністю.

"Червоні" змогли переграти Атлетіко та Реал, але при цьому примудрились поступитись Галатасараю та розгромно програти ПСВ. Через це Ліверпуль підходить до звітного матчу аж 13-им в турнірній таблиці ЛЧ.

Прогноз букмекера

Саме тому Ліверпуль є андердогом звітного матчу по лінії betking. Перемога команди Слота оцінена всього у 3,25, тоді як успіх Інтера – у 2,12. На нічию ж виставлений коефіцієнт 3,66.

При цьому експерти впевнені у великій кількості голів. Ймовірність "тотал більше 2,5" становить лише 1,66, тоді як ТМ2,5 – 2,15. Коефіцієнт на те, що заб'ють обидві команди, дорівнює 1,57.

*Коефіцієнти подані станом на 00:55 08.12.2025

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Інтер же має куди кращі результати. Після приходу на тренерську посаду Крістіана Ківу міланці не відзначаються стабільністю, проте залишаються конкурентними.

В Серії А "неррадзурі" йдуть другими, відстаючи від Наполі лише на один бал. А в Лізі чемпіонів Інтер виграв чотири з п'яти матчів та тримається наразі на п'ятій сходинці.

До слова, Інтер та Ліверпуль мають шість очних зустрічей в історії, всі – в рамках КЄЧ або ЛЧ. Перевага у цих матчах на боці англійського клубу – чотири перемоги при двох тріумфах італійців.