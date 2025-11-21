Тепер Україні треба проходити двох суперників, щоб опинитися на Мундіалі. Першим з них буде Швеція, що викликало цікаву реакцію у англійського фаната Льюїса Майлі, повідомляє 24 Канал.

До теми За ціну нападника Швеції можна купити половину складу України: порівняння вартості збірних

Чому фанат ненавидить Швецію?

Хлопець є фанатом Ньюкасла і планує вболівати у матчі Україна – Швеція за нашу команду. Ба більше, Льюїс навіть пообіцяв допомогти нашій країні у війні з Росією.

Я особисто приєднаюся до війни в Україні та допоможу їм боротися з Росією, якщо їм вдасться перемогти Швецію і відправити цього щура додому,

– написав хлопець у своїх соцмережах.

Під "щуром" Майлі мав на увазі зіркового шведського нападника Александера Ісака. Гравець став об'єктом ненависті для фанатів Ньюкасла після його трансферу в Ліверпуль цього літа.

"Сороки" не бажали продавати шведа, але той влаштував демарш і почав бойкотувати тренування. Зрештою мерсисайдці дотиснули Ньюкасл та викупили футболіста за 145 мільйонів євро.

Довідка. Ісак виступав за Ньюкасл з 2022 по 2025 роки. Саме там гравець доріс до рівня топфорварда, забивши 62 голи у 109 матчах. У збірній Швеції Александер утворює зіркову пару нападників разом із Віктором Дьокерешем з Арсеналу та має у своєму активі 16 м'ячів у 56 іграх згідно з даними Transfermarkt.

Проте ставлення фанатів "сорок" до Ісака залишається негативним. Тепер же вони бажають Швеції невиходу на ЧС-2026, щоб Александер зазнав гучної невдачі.

Як Україні кваліфікуватися на ЧС-2026?