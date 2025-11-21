Теперь Украине надо проходить двух соперников, чтобы оказаться на Мундиале. Первым из них будет Швеция, что вызвало интересную реакцию у английского фаната Льюиса Майли, сообщает 24 Канал.

Почему фанат ненавидит Швецию?

Парень является фанатом Ньюкасла и планирует болеть в матч Украина – Швеция за нашу команду. Более того, Льюис даже пообещал помочь нашей стране в войне с Россией.

Я лично присоединюсь к войне в Украине и помогу им бороться с Россией, если им удастся победить Швецию и отправить эту крысу домой,

– написал парень в своих соцсетях.

Под "крысой" Майли имел в виду звездного шведского нападающего Александера Исака. Игрок стал объектом ненависти для фанатов Ньюкасла после его трансфера в Ливерпуль этим летом.

"Сороки" не желали продавать шведа, но тот устроил демарш и начал бойкотировать тренировки. В конце концов мерсисайдцы дожали Ньюкасл и выкупили футболиста за 145 миллионов евро.

Справка. Исак выступал за Ньюкасл с 2022 по 2025 годы. Именно там игрок дорос до уровня топ-форварда, забив 62 гола в 109 матчах. В сборной Швеции Александер образует звездную пару нападающих вместе с Виктором Дьокерешем из Арсенала и имеет в своем активе 16 мячей в 56 играх согласно данным Transfermarkt.

Однако отношение фанатов "сорок" к Исаку остается негативным. Теперь же они желают Швеции невыхода на ЧМ-2026, чтобы Александер потерпел громкую неудачу.

Как Украине квалифицироваться на ЧМ-2026?