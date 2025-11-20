Украине достался самый сильный соперник, который был в четвертой корзине. 24 Канал рассказывает о пути сборных в плей-офф квалификации и сравнивает стоимость национальных команд.

Как Украина и Швеция вышли в плей-офф отбора ЧМ-2026?

Команда Сергея Реброва выгрызла у Исландии вторую позицию в квартете D, набрав 10 баллов. На своем отборочном пути наша сборная дважды прогнозируемо уступила Франции, расписала мировую с Азербайджаном 1:1, а также одержала три победы – над Исландией (5:3 и 2:0) и Азербайджаном (2:1).

Как раз в последнем шестом туре "сине-желтые" вырвали путевку в плей-офф квалификации на Мундиаль, оставив исландцев за бортом.

Зато Швеция провалилась в отборе ЧМ-2026 – две ничьи со Словенией и аж четыре поражения (по два от Косово и Швейцарии). Шведы за шесть матчей не смогли оформить хотя бы одну победу. Подопечные Грэма Поттера с 2 очками замкнули группу В.

Пробилась эта европейская сборная в следующий раунд только по рейтингу Лиги наций.

Обратите внимание! Украина пять раз играла против Швеции. Последний раз это было на Евро-2020, когда Артем Довбик в дополнительных таймах вывел "сине-желтых" в четвертьфинал чемпионата Европы (2:1). В целом у нашей сборной хорошая статистика против этого европейского соперника – четыре победы и одно поражение.

Сколько стоят составы Украины и Швеции?

Как сообщает портал Transfermarkt, стоимость украинской команды составляет 274 миллиона евро. Самым дорогим игроком нашей сборной является центральный защитник Илья Забарный, выступающий за французский ПСЖ (55 миллионов евро).

Если стоимость Украины переваливала более чем в три раза цену Исландии, то в этом противостоянии "сине-желтые" являются финансовыми андердогами. Стоимость всего состава сборной Швеции составляет 517,68 миллиона евро.

Самым дорогим игроком в составе шведов является нападающий английского Ливерпуля Александер Исак – 140 миллионов евро. А это означает, что вся сборная Украины стоит меньше, чем два Исака.

Топ-10 самых дорогих игроков сборных Украины и Швеции:

Александер Исак (Швеция) – 140 миллионов евро; Виктор Дёкереш (Швеция) – 75; Илья Забарный (Украина) – 55 Энтони Эланга (Швеция) – 55; Лукас Бергвалль (Швеция) – 40; Гуго Ларссон (Швеция) – 40; Георгий Судаков (Украина) – 32; Исак Хьен (Швеция) – 30; Анатолий Трубин (Украина) – 28; Ясин Аяри (Швеция) – 28.

Как видим, что в десятке самых дорогих игроков обеих команд только три футболиста сборной Украины – Забарный, Судаков и Трубин.

Напомним, что Украина и Швеция в полуфинале плей-офф отбора сыграют аж 26 марта 2026 года. Это будет номинально "домашняя" игра для команды Реброва. Победитель этой пары выйдет на триумфатора противостояния Польша – Албания. Финал запланирован на 31 марта.

Президент УАФ Андрей Шевченко отреагировал на результат жеребьевки для Украины. Глава в комментарии в комментарии УАФ признался, что нам выпал нелегкий жребий.

"Главное, что наши футболисты в последнем матче продемонстрировали очень классную форму и настрой. С таким настроем если мы будем готовиться, то я думаю, что у нас есть хорошие шансы поехать в Америку. Да, жребий нам выпал нелегкий. Поэтому имеем то, что имеем. Нам надо повышать наш уровень, если мы хотим попасть, и готовиться к серьезным матчам", – сказал Шевченко.