Гран-прі відбувалося в Лас-Вегасі. Після кваліфікації на поул-позишн стартував лідер сезону Ландо Норріс, інформує 24 Канал.
Як минула гонка у Лас-Вегасі?
Проте вже на старті він втратив першу сходинку. Британець помилився в боротьбі з Максом Ферстаппеном, через що пропустив вперед не тільки нідерландця, а й Джорджа Расселла.
Як Норріс втратив лідерство: дивіться відео
Тривалий час лідери гонки зберігали свої позиції – першим був Ферстаппен, за ним Расселл, а трійку замикав Норріс. Проте в пілота "Мерседес" згодом розпочались певні проблеми з кермом і це допомогло гонщику "Макларен".
Він на 34-му колі без проблем обігнав свого земляка та вийшов на друге місце. Воно цього разу стало для нього максимальним, адже Ферстаппен не дозволив до себе наблизитися й нав'язати боротьбу.
Норріс випередив Расселла в боротьбі за "срібло": дивіться відео
Наприкінці заїзду боротьба на трасі точилась між трьома гонщиками – Андреа Кімі Атонеллі, Оскаром Піастрі та Шарлем Леклером. Пілот "Мерседеса", який з другого кола їхав на гумі хард, втримав позаду себе обох суперників, однак через 5-секундний штраф за фальстарт все ж таки пропустив австралійця вперед, а сам опинився на п'ятій сходинці.
Також варто відзначити деякий прогрес зіркового Льюїса Гемільтона, який вперше в кар'єрі посів останнє місце у кваліфікації. Він врешті-решт замкнув десятку.
Результат гонки гран-прі Лас-Вегаса: топ-10
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1:21:08.429
- Ландо Норріс ("Макларен") +20.741
- Джордж Расселл ("Мерседес") +23.546
- Оскар Піастрі ("Макларен") +27.650
- Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") +30.488
- Шарль Леклер ("Феррарі") +30.678
- Карлос Сайнс ("Вільямс") +34.924
- Ісак Аджар ("Рейсін Буллз") +45.257
- Ніко Хюлькенберг ("Заубер") +51.134
- Льюїс Гамільтон ("Феррарі") +59.369
Зазначимо, що це був третій старт в історії Формули-1, який відбувався у Лас-Вегасі. Вдруге його виграв Макс Ферстаппен, а ще одного разу переможцем ставав Джордж Расселл (дані Вікіпедії).
Що відомо про завершення сезону?
Вже відбулися 22 з 24 етапів Формули-1 в кампанії-2025.
За підсумком Гран-прі Лас-Вегаса всі три лідери загального заліку пілотів зберегли шанси на титул. Наразі перевага Норріса над Піастрі складає 30 очок, а над Ферстаппеном – 42.
Уже в наступному етапі британець може здобути чемпіонство. Це гран-прі прийматиме Катар, а завершиться сезон 7 грудня в ОАЕ.